Аваков заявив послу Італії, що вирок Марківу - ганебне рішення суду



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Віталія Марківа засудили до 24 років ув’язнення

Українська та італійська сторони домовилися продовжити спільні консультації щодо справи Марківа

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зустрівся із послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа щодо справи Марківа.

Про це Аваков написав 15 липня у Твіттері.

«Довів позицію України: ганебне, несправедливе рішення суду Павії щодо гвардійця Марківа шкодить взаєминам країн. Вимагаємо ясних кроків у вирішенні проблеми. Для цього домовилися продовжити спільні консультації», - повідомив голова МВС України.

Зустрівся із Послом Італії @dlacecilia. Довів позицію України: ганебне, несправедливе рішення суду Павії щодо гвардійця Марківа шкодить взаєминам країн. Вимагаємо ясних кроків у вирішенні проблеми. Для цього домовилися продовжити спільні консультації. #freeMarkiv pic.twitter.com/bjpnUCv5gX — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 15 июля 2019 г.

Раніше повідомлялося, що суд присяжних в італійському місті Павія 12 липня визнав бійця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом 2014 року. Суд засудив 29-річного українця до 24 років ув’язнення.

Суд у справі нацгвардійця Віталія Марківа протягом 90 днів має оприлюднити мотивацію вироку, відповідно до якого українця засудили до 24 років ув’язнення.

Колишній заступник генерального прокурора України Євген Єнін вважає «страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена» вирок для нацгвардійця Віталія Марківа.