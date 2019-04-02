Аваков пообіцяв, що правоохоронці будуть активніше голосувати у другому турі
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Розсилка
За словами Авакова, близько 40% поліцейських, рятувальників та гвардійців були віддалені від своїх дільниць для голосування
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що МВС забезпечить можливість проголосувати максимальній кількості правоохоронців під час другого туру виборів.
Про це повідомляється на сторінці МВС у соцмережі Facebook.
«Так вийшло, що у зв’язку зі системою зміни місця голосування та розподілення наших сил по дільницях, близько 40% наших поліцейських, рятувальників та гвардійців були віддалені від своїх дільниць для голосування і займалися своєю безпосередньою правоохоронною роботою щодо забезпечення правопорядку. Над цим ми будемо зараз працювати», - сказав Аваков.
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Зеленський Володимир Олександрович30.23%
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Порошенко Петро Олексійович15.91%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.39%
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Бойко Юрій Анатолійович11.69%
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Гриценко Анатолій Степанович6.92%
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Смешко Ігор Петрович6.03%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.16%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.63%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Раніше Аваков заявив, що перший тур виборів на пост президента України відбувся «абсолютно демократично».
Напередодні очільник МВС повідомив, що до виборчої системи намагалися отримати доступ власники російських і київських IP-адрес.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія вже опрацювала 98,06% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України. Згідно з оновленими даними, за Зеленського свої голоси віддали 30,24% виборців, за Порошенка – 15,93%.