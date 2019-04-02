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    Аваков пообіцяв, що правоохоронці будуть активніше голосувати у другому турі

    • Розсилка
    Аваков пообіцяв, що правоохоронці будуть активніше голосувати у другому турі

    За словами Авакова, близько 40% поліцейських, рятувальників та гвардійців були віддалені від своїх дільниць для голосування

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що МВС забезпечить можливість проголосувати максимальній кількості правоохоронців під час другого туру виборів.

    Про це повідомляється на сторінці МВС у соцмережі Facebook.

    «Так вийшло, що у зв’язку зі системою зміни місця голосування та розподілення наших сил по дільницях, близько 40% наших поліцейських, рятувальників та гвардійців були віддалені від своїх дільниць для голосування і займалися своєю безпосередньою правоохоронною роботою щодо забезпечення правопорядку. Над цим ми будемо зараз працювати», - сказав Аваков.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.23%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.91%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.39%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.69%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.92%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.03%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.16%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.63%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Раніше Аваков заявив, що перший тур виборів на пост президента України відбувся «абсолютно демократично».

    Напередодні очільник МВС повідомив, що до виборчої системи намагалися отримати доступ власники російських і київських IP-адрес.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія вже опрацювала 98,06% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України. Згідно з оновленими даними, за Зеленського свої голоси віддали 30,24% виборців, за Порошенка – 15,93%.

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