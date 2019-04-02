Аваков пообіцяв, що правоохоронці будуть активніше голосувати у другому турі



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За словами Авакова, близько 40% поліцейських, рятувальників та гвардійців були віддалені від своїх дільниць для голосування

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що МВС забезпечить можливість проголосувати максимальній кількості правоохоронців під час другого туру виборів.

Про це повідомляється на сторінці МВС у соцмережі Facebook.

«Так вийшло, що у зв’язку зі системою зміни місця голосування та розподілення наших сил по дільницях, близько 40% наших поліцейських, рятувальників та гвардійців були віддалені від своїх дільниць для голосування і займалися своєю безпосередньою правоохоронною роботою щодо забезпечення правопорядку. Над цим ми будемо зараз працювати», - сказав Аваков.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Раніше Аваков заявив, що перший тур виборів на пост президента України відбувся «абсолютно демократично».

Напередодні очільник МВС повідомив, що до виборчої системи намагалися отримати доступ власники російських і київських IP-адрес.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія вже опрацювала 98,06% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України. Згідно з оновленими даними, за Зеленського свої голоси віддали 30,24% виборців, за Порошенка – 15,93%.