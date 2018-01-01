Аваков про «Нацдружини»: парамілітарні утворення на вулицях міст поза законом

Глава МВС Аваков наголосив, що на вулицях українських міст не повинно бути ніяких мілітарних рухів

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні можуть існувати різні громадянські організації, але ні в якому разі вони не повинні переступати рамки закону. Про це він сказав, коментуючи появу патрулів «Національних дружин», повідомляє прес-служба МВС. «Ще раз повторюсь, у державі Україна є лише одна монополія на



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Присяга представників так званих «Національних дружин»

Глава МВС Аваков наголосив, що на вулицях українських міст не повинно бути ніяких мілітарних рухів

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні можуть існувати різні громадянські організації, але ні в якому разі вони не повинні переступати рамки закону. Про це він сказав, коментуючи появу патрулів «Національних дружин», повідомляє прес-служба МВС.

«Ще раз повторюсь, у державі Україна є лише одна монополія на застосування сили – державна: Національна гвардія, Національна поліція, ЗСУ. Всі інші парамілітарні утворення, які намагаються себе позиціонувати на вулицях міст, не є законними. Суспільні рухи можуть бути якими завгодно, але тільки не виходити за межі закону», – сказав Аваков.

Він наголосив, що на вулицях українських міст не повинно бути ніяких мілітарних рухів.

«Я, як міністр не дозволю, щоб були паралельні структури, які намагаються на вулицях поводитися як альтернативні мілітарні формування», – наголосив Аваков.

Як відомо, у столиці партія «Національний корпус» влаштувала присягу представників так званих «Національних дружин».

Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко заявив, що законодавство України передбачає реєстрацію громадських організацій, які здійснюють допомогу правоохоронним органам в охороні громадського правопорядку та державного кордону. Однак такі дії повинні бути скоординованими із правоохоронцями.