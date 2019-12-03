Аваков розказав, скільки жінок у нього працює



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Арсен Аваков розказав, що в МВС працюють майже 40% жінок Фото: https://twitter.com/AvakovArsen

Міністр внутрішніх справ: 39% співробітників МВС - жінки, кожна п'ята займає керівну посаду: цифри свідчать, що МВС готове до гендерного балансу

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що 39% співробітників Міністерства внутрішніх справ - жінки. Про це він написав у мікроблозі Twitter.

«39% співробітників МВС - жінки, кожна п'ята займає керівну посаду: цифри свідчать, що МВС готове до гендерного балансу!» - написав Аваков.

Він повідомив, що МВС підтримує Українську асоціацію представниць правоохоронних органів і заохочує лідерство і кар'єрне зростання жінок-фахівців міністерства.

39% працівників МВС - жінки, кожна п’ята обіймає керівну посаду: цифри свідчать, що МВС готове до гендерного балансу! Ми підтримуємо УАППО щодо лідерства та кар’єрного зростання наших фахівчинь! Ваші успіхи надихають усю країну! Дерзайте, ламайте стереотипи — ми вас підтримаємо! pic.twitter.com/HTcJjk0VUf — Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 3, 2019

«Ваші успіхи надихають всю країну! Дерзайте, ламайте стереотипи - ми вас підтримаємо!» - зазначив міністр МВС.

Аваков також припустив, що в майбутньому Міністерство може очолити жінка.

«Я думаю, що може таке статися, що у нас на одній з таких конференцій буде вас вітати міністр внутрішніх справ жінка. Добре буде? Я вважаю, що так», - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Аваков перебуває на посаді на випробувальному терміні до кінця року.

«Є випробувальний термін. Ми хочемо побачити нові обличчя в МВС, там багато нових людей. Я всім міністрам сказав - реальні справи принесіть нам до кінця року - не буде, то ми звільнимо усіх», - заявив Зеленський.