  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Аваков розказав, скільки жінок у нього працює

    • Розсилка
    Арсен Аваков розказав, що в МВС працюють майже 40% жінок - Аваков розказав, скільки жінок у нього працює
    Арсен Аваков розказав, що в МВС працюють майже 40% жінок
    Фото: https://twitter.com/AvakovArsen

    Міністр внутрішніх справ: 39% співробітників МВС - жінки, кожна п'ята займає керівну посаду: цифри свідчать, що МВС готове до гендерного балансу

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що 39% співробітників Міністерства внутрішніх справ - жінки. Про це він написав у мікроблозі Twitter.

    «39% співробітників МВС - жінки, кожна п'ята займає керівну посаду: цифри свідчать, що МВС готове до гендерного балансу!» - написав Аваков.

    Він повідомив, що МВС підтримує Українську асоціацію представниць правоохоронних органів і заохочує лідерство і кар'єрне зростання жінок-фахівців міністерства.

    «Ваші успіхи надихають всю країну! Дерзайте, ламайте стереотипи - ми вас підтримаємо!» - зазначив міністр МВС.

    Аваков також припустив, що в майбутньому Міністерство може очолити жінка.

    «Я думаю, що може таке статися, що у нас на одній з таких конференцій буде вас вітати міністр внутрішніх справ жінка. Добре буде? Я вважаю, що так», - заявив міністр.

    Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Аваков перебуває на посаді на випробувальному терміні до кінця року.

    «Є випробувальний термін. Ми хочемо побачити нові обличчя в МВС, там багато нових людей. Я всім міністрам сказав - реальні справи принесіть нам до кінця року - не буде, то ми звільнимо усіх», - заявив Зеленський.

    МВС міністр Арсен Аваков жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ