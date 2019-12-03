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    Зеленський терміново скликає РНБО перед «нормандською зустріччю»

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    3 грудня відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони напередодні зустрічі лідерів країн Нормандського формату - Зеленський терміново скликає РНБО перед «нормандською зустріччю»
    3 грудня відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони напередодні зустрічі лідерів країн Нормандського формату

    Про скликання Ради нацбезпеки повідомив глава МВС

    Президент Володимир Зеленський планує провести засідання Ради національної безпеки та оборони України перед зустріччю у «нормандському форматі». Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час конференції Української асоціації представниць правоохоронних органів у вівторок, 3 грудня.

    Аваков повідомив, що змушений покинути конференцію через скликання РНБО.

    «Президент збирає РНБО, готуємось до зустрічі в «нормандському форматі», - сказав Аваков.

    Він також повідомив про підготовку зустрічі з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором. «У нас сьогодні буде зустріч із послом Тейлором», - сказав Аваков.

    Саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

    Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках «нормандської зустрічі».

    Напередодні у Кремлі заявили, що Путін і Зеленський поспілкуються «так чи інакше».

    Віцепрем’єрміністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна можлива.

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    Нормандська четвірка Росія МВС Донбас Арсен Аваков РНБО саміт Путін Володимир Зеленський президент
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