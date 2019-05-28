  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Аваков розповів, що вже мав розмову із Зеленським

    • Розсилка
    Аваков розповів, що вже мав розмову із Зеленським

    «Про безпосередні мої обов'язки, про безпеку говорили», - розповів Аваков журналістам

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що вже спілкувався із президентом Володимиром Зеленським.

    Про це він сказав 28 травня у коментарі журналістам.

    «Так, спілкувався», - заявив Аваков, відповідаючи на запитання представників ЗМІ.

    За його словами, з президентом вони спілкувалися «про справи». «Про безпосередні мої обов'язки, про безпеку говорили», - розповів Аваков.

    Водночас він додав, що надалі з Зеленським «звичайно, будемо контактувати».

    Нагадаємо, раніше олігарх Ігор Коломойський заявив, що зустрічався з главою Міністерства внутрішніх справ Арсеном Аваковим в день інавгурації президента Володимира Зеленського 21 травня.

    Коломойський розповів, що привітав Зеленського з перемогою на виборах та вступом на посаду президента через SMS.

     Читайте також: «Давай п’ять», селфі і дострокові вибори. Світові ЗМІ про інавгурацію Зеленського

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    МВС міністр вибори Арсен Аваков Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ