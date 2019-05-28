Аваков розповів, що вже мав розмову із Зеленським



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Про безпосередні мої обов'язки, про безпеку говорили», - розповів Аваков журналістам

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що вже спілкувався із президентом Володимиром Зеленським.

Про це він сказав 28 травня у коментарі журналістам.

«Так, спілкувався», - заявив Аваков, відповідаючи на запитання представників ЗМІ.

За його словами, з президентом вони спілкувалися «про справи». «Про безпосередні мої обов'язки, про безпеку говорили», - розповів Аваков.

Водночас він додав, що надалі з Зеленським «звичайно, будемо контактувати».

Нагадаємо, раніше олігарх Ігор Коломойський заявив, що зустрічався з главою Міністерства внутрішніх справ Арсеном Аваковим в день інавгурації президента Володимира Зеленського 21 травня.

Коломойський розповів, що привітав Зеленського з перемогою на виборах та вступом на посаду президента через SMS.

Джерело: Укрінформ