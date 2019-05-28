Аваков розповів, що вже мав розмову із Зеленським
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«Про безпосередні мої обов'язки, про безпеку говорили», - розповів Аваков журналістам
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що вже спілкувався із президентом Володимиром Зеленським.
Про це він сказав 28 травня у коментарі журналістам.
«Так, спілкувався», - заявив Аваков, відповідаючи на запитання представників ЗМІ.
За його словами, з президентом вони спілкувалися «про справи». «Про безпосередні мої обов'язки, про безпеку говорили», - розповів Аваков.
Водночас він додав, що надалі з Зеленським «звичайно, будемо контактувати».
Нагадаємо, раніше олігарх Ігор Коломойський заявив, що зустрічався з главою Міністерства внутрішніх справ Арсеном Аваковим в день інавгурації президента Володимира Зеленського 21 травня.
Коломойський розповів, що привітав Зеленського з перемогою на виборах та вступом на посаду президента через SMS.
Джерело: Укрінформ