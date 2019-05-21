«Давай п’ять», селфі і дострокові вибори. Світові ЗМІ про інавгурацію Зеленського

Увагу світових ЗМІ привернуло те, що Зеленський, йдучи до Верховної Ради, торкався рук публіки, яка його вітала, демонструючи близькість до народу

Зеленський ще раз продемонстрував свою простацьку манеру

У Києві відбулася церемонія інавгурації шостого президента України Володимира Зеленського. Шоумен склав присягу, отримав символи президентської влади і виступив зі зверненням до українців.

Увагу преси привернуло те, що Зеленський ішов до Верховної Ради пішки в оточенні чотирьох охоронців, торкався рук публіки, яка його вітала, демонструючи близькість до народу. Також журналісти визнають рішучим його рішення про розпуск Ради і вимоги прийняти закон про незаконне збагачення та зняття недоторканності з депутатів, прокурорів та суддів. Журналісти зазначили, що на новообраного президента чекає багато роботи, зважаючи на відсутність досвіду.

Заголовок статті BBC повідомляє: «Володимир Зеленський: президент-комік оголосив дострокові вибори». Крім рішення з приводу виборів, у тексті звертають увагу на озвучену новим президентом першу мету, а саме припинення вогню на Донбасі, а також з-поміж іншого виділяють цитату президента: «Ми повинні стати ісландцями у футболі, ізраїльтянами в захисті своєї батьківщини, японцями в технологіях».

«Зеленський сподівається, що дострокові вибори дозволять йому посилити свій політичний імпульс до законодавчої влади і витіснити прихильників колишнього президента Петра Порошенка», - зазначає The Guardian.

Стаття агентства Reuters про інавгурацію має назву «Давай п’ять, селфі і дострокові вибори: як Зеленський бере владу в Україні». Агентство детально розбирає промову і пише про те, що «вже відчутні ознаки тертя з політичним класом, у якому в Зеленському мало союзників». Тому наголошують, що робота з парламентом буде критичною для Зеленського.

Факт, що Зеленський кілька разів перейшов на російську мову під час своєї промови журналісти видання схвалюють: «Він коротко перейшов з української на російську під час свого виступу, щоб говорити про необхідність завоювати серця і уми людей у сепаратистських районах».

«Його риторика була явно інклюзивною і сильно контрастувала з етнічним націоналізмом, що підтримувався його попередником Петром Порошенком», - так коментує вчорашню подію британська The Independent.

Новообраний президент розпустив раду, наповнену союзниками свого попередника, зазначає китайський таблоїд Global Times. Журналісти також наголосили, що новий президент вітався із людьми під час своєї дороги на інавгурацію і навіть робив селфі.

«Комік Володимир Зеленський вступає у свою нову роль українського президента, започатковуючи нову еру для країни, що потерпає від війни та економічних труднощів», - починається стаття France24. Схожий посил робить і французький тижневик Le Point. Промову Зеленського там називають «гострою» і цитують обіцянку гаранта: «Протягом всього мого життя я намагався зробити все, щоб українці сміялися. І в найближчі п'ять років я зроблю все, щоб українці не плакали».

Los Angeles Times описує нинішню зміну влади як «другий демократичний перехід влади після анексії Росією Криму у 2014 році та початку війни на Сході України, де підтримувані Москвою бойовики продовжують боротися з проурядовими силами».

З-поміж іншого LA Times зазначає, що Зеленський «має виконати свою обіцянку боротися з епідемією корупцією у країні та утримати націю на західному напрямку».

Washinghton Post вражена тим, що Зеленський одразу почав боротьбу з політичним естеблішментом, розігнавши Раду. Водночас від нього чекають конкретних кроків, зокрема щоб «перевірити його прихильність до антикорупційної програми, яку він висунув як кандидат, але яка досі залишається невидимою».

Схожу думку висловлює швейцарське видання Tribune de Genève: «Володимир Зеленський прихильний до підтримання прозахідного курсу цієї колишньої радянської республіки, але його програма залишається неясною і його команда значною мірою невідома».

Німецькі видання також критикують нестачу конкретики в заявах новоспеченого президента.

«Місяць між президентськими виборами в Україні та інавгурацією Володимира Зеленського не приніс ясності: за що насправді виступає переможець виборів. І досі незрозуміло, з якими кадрами і яким чином він виконуватиме свою обіцянку перетворити Україну на процвітаючу країну без корупції. Інавгураційна промова Зеленського також переважно складалася з гасел його передвиборчої боротьби. І позаяк із оголошенням розпуску парламенту вона продовжується, від наступних двох місяців також навряд чи варто чекати чогось більшого», - робить висновок Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Газета Mitteldeutsche Zeitung зазначає: «Зеленський знову опинився посеред політичної боротьби. У своїй інавгураційній промові він прийняв виклик. Фінал відкритий. Багато що залежатиме від того, чи виставлений на показ ідеалізм Зеленського виявиться справжнім».

Німецькі ЗМІ також підкреслюють, що головне питання української політики зараз - чи впливатимуть олігархи на нового президента і чи оголосить політик їм боротьбу. Адже лише за цих умов можна бути реформувати Україну, охоплену кризою.

Традиційно, навіть більше за українців, ситуацією у нашій державі переймаються росіяни. Вчорашня інавгурація Зеленського була в топі новин провідних ЗМІ країни-агресора.

Скрін вчорашньої стрічки новин lenta.ru

Lenta.ru не оминула увагою словесну перепалку між Зеленським і Ляшком під час інавгурації і назвала головним пріоритетом нового президента України досягнення миру на Донбасі.

Прокоментував інавгурацію нового президента України і голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров. Про це він написав у своєму Telegram-каналі Kadyrov_95, передає «Діалог.UA».

Кадиров заявив, що нібито в 1917 році після революції Ленін не давав стільки обіцянок робітникам і селянам, скільки наобіцяв українцям Зеленський. Також він стверджує, що промову Зеленського «редагували за океаном», і порадив новообраному главі Української держави не робити «войовничих заяв» щодо Криму. У підсумку господар Чечні додав, що Росія ставиться до заяв українського керівництва, як до «дитячих пустощів», які дратують Кремль.

Скандальна російська журналістка Ольга Скабєєва в програмі «60 хвилин» каналу Россия 24 наголосила, що досі повністю не відома команда Зеленського: «Ми повертаємося до голого короля. Голий – не тому, що без штанів, а тому, що немає команди».

Юлія Козлова, «Главком»

Читайте також: