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    У світі

    Нафта може подешевшати до $30 за барель

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    Сьогодні є великі ризики перевиробництва нафти. Тому якщо ОПЕК+ не домовиться про обмеження видобутку, то ціни на нафту можуть знизитись до $30 - $40 за барель

    Перший віцепрем'єр, міністр фінансів Росії Антон Сілуанов і глава міненерго Олександр Новак переконані, що ризики падіння світових цін на нафту аж до $30 за барель реальні. Основна причина такого зниження потенційний розрив угоди ОПЕК+, дія поточної угоди закінчується в червні 2019 року.

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    «Ми не знаємо, що буде влітку. Ми не знаємо, домовиться ОПЕК+ про обмеження видобутку чи ні. Якщо не домовиться, то ціни можуть впасти нижче $40, і до $30 за барель», - заявив Сілуанов.

    Міністр енергетики Росії поділяє думку про ризики падіння нафтових котирувань. «Такий сценарій не виключений. Багато що залежить від ситуації на ринку у другому півріччі, від балансу попиту і пропозиції, від того, як будуть розвиватися події - з невизначеностями, торговими війнами, санкційний тиск. Сьогодні є великі ризики перевиробництва, але треба глибше все проаналізувати», - заявив Новак.

    «При тих цінах на нафту, які ми прогнозуємо до кінця року, нам необхідно будемо уточнити і перерахувати частину наших нафтогазових доходів нафтовикам, і в зв'язку з цим ми зменшуємо наш прогноз надходження нафтогазових доходів», - сказав Сілуанов, виступаючи в Держдумі.

    Ціни на серпневий ф'ючерс нафти марки Brent в понеділок торгувалися в районі $63,29 за барель, а ф'ючерси на нафту марки WTI - в районі $54,23.

    Поточна угода ОПЕК +, в якому бере участь і Росія, закінчиться в червні 2019 року. У грудні поточного року сторони домовилися скоротити видобуток на 1,2 млн барелів.

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