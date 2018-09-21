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    Аварія порома в Танзанії: кількість загиблих зросла до 86 осіб

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    Аварія порома в Танзанії: кількість загиблих зросла до 86 осіб

    Близько ста людей було врятовано, проте 37 перебувають у критичному стані

    У Танзанії на озері Вікторія через аварію порома загинули вже щонайменше 86 людей.

    Про це повідомляє BBC.

    «Щонайменше 86 людей загинули після того, як перекинувся пором з сотнями людей на борту на озері Вікторія, що в Танзанії», - йдеться у повідомленні.

    Близько ста людей було врятовано, проте 37 перебувають у критичному стані.

    За словами чиновників, кількість загиблих може перевищити дві сотні.

    Нині вже відновлена рятувальна операція після того, як її тимчасово було призупинено вночі.

    Імовірно, переповнений пором перекинувся, коли пасажири перейшли з однієї сторони на іншу при швартуванні.

    За даними місцевих ЗМІ, на поромі могло офіційно перебувати до сотні людей. Однак чиновники повідомили, що на борту було понад 400 осіб.

    Як повідомлялося раніше, на сході Африки в Танзанії перекинувся пором, в результаті чого загинули понад 40 людей.

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