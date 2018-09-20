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    На сході Африки перекинувся пором із сотнями пасажирів, багато загиблих

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    Трагедія&nbsp;сталася у Танзані - На сході Африки перекинувся пором із сотнями пасажирів, багато загиблих
    Фото: ВВС
    Трагедія сталася у Танзані

    Судно перекинулося через перевантаження - на борту були близько 400-500 людей

    У Танзанії, державі на сході Африки, понад 40 пасажирів порому загинули, коли судно перекинулося у водах озера Вікторія.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Судно перекинулося через перевантаження - на борту були близько 500 людей, додає видання СhimpReport.

    Водночас ВВС повідомляє, що на борту було 400 людей. За інформацією одного з місцевих чиновників, 102 людей вдалося врятувати. Однак ця інформація не підтверджена.

    Оператор суден, компанія Тemesa, підтвердила, що судно належало їй. Вона закликала місцевих мешканців не панікувати, оскільки рятувальна операція продовжується.

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    На сході Африки перекинувся пором із сотнями пасажирів, багато загиблих
    На сході Африки перекинувся пором із сотнями пасажирів, багато загиблих
    На сході Африки перекинувся пором із сотнями пасажирів, багато загиблих

    Інших деталей інциденту не повідомляється.

    До слова, після матчу футбольної Ліги чемпіонів в Африці кінна поліція затоптала п'ятьох фанатів.

    Джерело: Громадське

    корабель Африка
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