На сході Африки перекинувся пором із сотнями пасажирів, багато загиблих

Судно перекинулося через перевантаження - на борту були близько 400-500 людей

У Танзанії, державі на сході Африки, понад 40 пасажирів порому загинули, коли судно перекинулося у водах озера Вікторія.

Про це повідомляє Associated Press.

