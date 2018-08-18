Аварія українського туристичного автобуса у Польщі. З’явилися моторошні фото



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Автобус пробив відбійник і вилетів з траси

Загинуло троє людей, 17 зазнали травм, серед потерпілих є діти

У Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі українського автобуса, в якому їхало 54 українці, є жертви. Про це пише rmf24.pl.

Аварія сталася на дорозі №28 біля міста Лещава-Долішня (Лещава Дольна) у Підкарпатському воєводстві на південному сході Польщі. Автобус не вписався у «поворот смерті» і з’їхав з дорожнього насипу висотою 30 метрів і перекинувся.

Загинули троє людей, травмувалися 17, дев’ять з яких важко. Серед потерпілих є діти.

У початковій школі в Лещаві було організовано пункт допомоги постраждалим.

Дорога №28 між Перемишлем і Сяніком повністю заблокована.

Українці їхали до Відня.

У соцмережах пишуть, що на повороті, де сталася ДТП, сталося багато подібних аварій. Там встановлений принаймні один дерев’яний хрест.