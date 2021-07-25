США дадуть армії Афганістану в 12 раз більше коштів, ніж армії України

Загалом кабульський уряд планує отримати $3,3 млрд

$3,3 млрд просить у Конгресу США адміністрація президента Джо Байдена на фінансування силових структур міжнародно визнаної влади Афганістану. Про це Білий Дім повідомляє з посиланням на телефонну розмову між Байденом та президентом Афганістану Ашрафом Гані.

Зокрема, мільярд доларів з запитуваної суми передбачено на фінансування афганських ВПС, включаючи поставки літаків. Ще мільярд доларів призначений для закупівлі палива, боєприпасів і запчастин для збройних сил; і 700 млн доларів - на виплату грошового забезпечення афганським військовослужбовцям.

Коментуючи цю новину, командир добровольчого полку «Азов» Андрій Білецький зазначив, що сума, яку адміністрація Джозефа Байдена запросила у Конгресу США на підтримку афганських сил безпеки, в 12 разів перевершує заплановану на 2022 допомогу Україні щодо протидії російській агресії. У першому випадку мова йде про $3,3 млрд, у другому – про $255 млн.

«Не за заявами, а за фактами і цифрами військової допомоги можна реально зрозуміти, хто кому союзник і як лідери західного світу розставляють свої геополітичні пріоритети. Українська влада і політики повинні скинути рожеві окуляри наївного єврооптимізму... Колективний Захід не хоче і не буде воювати за Україну або хоча б надавати нам підтримку на рівні Афганістану або Іраку. Нас будуть годувати запевненнями, гарантіями та фінансовими недоїдками з панського столу. Ми повинні прийняти цю жорстку істину і ставати сильнішими з кожним днем. Інакше, рано чи пізно, нас чекає дуже болюче зіткнення з реальністю, якого Україна, як держава, може і не пережити», – зазначив він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, з квітня США почали виведення військ з Афганістану, яке має завершитись до 11 вересня 2021 року. Перед цим Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни. Днями його керівники заявили про контроль над 85% території Афганістану.