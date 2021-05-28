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    Авіаційна війна, що може спалахнути між ЄС та РФ, здатна допомогти Україні – нардеп Яременко

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    Авіаційна війна, що може спалахнути між ЄС та РФ, здатна допомогти Україні – нардеп Яременко
    Фото з відкритих джерел

    Росія перестала приймати рейси європейських авіакомпаній, які прямуючи до російських аеропортів оминають територію Білорусі

    Між РФ і ЄС може спалахнути авіаційна війна. У цій ситуації Україна має почати активно нагадувати про бази даних російських повітряних суден, які постійно порушують міжнародне право, здійснюючи польоти в окупований Крим. Про це написав нардеп «Слуги народу» Богдан Яременко на своїй сторінці у Facebook.

    «Я би закликав українську владу подбати не так про покарання Лукашенка, як про Росію. І авіаційна війна, що може спалахнути між ЄС та РФ, нам може допомогти. У відповідь на заборону авіатранзиту територією Білорусі до повітряного простору ЄС Росія перестала приймати рейси європейських авіакомпаній, які прямуючи до російських аеропортів оминають територію Білорусі. Це зрозумілий сигнал Кремля – Лукашенко їхній с#кин син і здавати його Кремль не має наміру», – заявив Яременко.

    «Зрозуміло, що європейці задумаються над відповіддю на це нахабство. Звичайно, поки що важко повірити, що європейці проявлять характер і підуть на подальше загострення з РФ. Але раптом? Ось тут Україна має почати активно нагадувати про бази даних російських повітряних суден, які постійно порушують міжнародне право, здійснюючи польоти в окупований Крим. Переважно це лізинговані «Боїнги» і «Аеробуси». І Україна поки що небагато досягнула в тому, щоб переконати міжнародних партнерів почати переслідувати порушників. Саме час подвоїти зусилля», – закликав Яременко.

    Тим часом, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук столиця Білорусі Мінськ не може бути майданчиком для переговорів щодо Донбасу, оскільки туди неможливо потрапити. «Така ситуація в Білорусі може негативно вплинути на процеси, які відбуваються всередині України і на ситуацію на Донбасі. Ми уважно стежитимемо за ситуацією на кордонах не тільки з Росією, але і з Білоруссю», – зазначив Кравчук.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про загрозу національній безпеці України від зближення Білорусі з Росією. Кулеба зазначив, що влада України враховує цю загрозу під час ухвалення своїх рішень.

    «Бо, безумовно, подальше зближення Білорусі з Росією – це симетричне зростання загрози використання Білорусі Росією для нарощування агресії проти нашої держави. Це той ризик, який ми повинні завжди враховувати при ухваленні рішень», – сказав глава МЗС.

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    Теги: ЄС Крим Росія війна Путін Україна Богдан Яременко
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    Авіаційна війна, що може спалахнути між ЄС та РФ, здатна допомогти Україні – нардеп Яременко