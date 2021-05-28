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    Очільник МЗС назвав кількість українців, які найближчим часом залишать Білорусь

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    Українська сторона підготовила реанімобіль, яким планують доставити одну з пацієнток додому - Очільник МЗС назвав кількість українців, які найближчим часом залишать Білорусь
    Українська сторона підготовила реанімобіль, яким планують доставити одну з пацієнток додому

    Майже три десятки українців перебувають у Білорусі на лікуванні

    Найближчим часом Білорусь залишать понад 160 українців, а 10 із 26 осіб, які перебувають у Білорусі на лікуванні, вже перебувають на зв’язку з посольством України.

    Про це в ефірі токшоу «Право на владу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

    «З тих 26, які в Білорусі, 10 вже на зв’язку з посольством... З тих 10, з якими встановлено контакт, двом уже надана допомога», – сказав Кулеба.

    Він також розповів, що ще 160 громадян мають виїхати з Білорусі найближчим часом.

    Глава МЗС додав, що завдяки міністерству і Харківській облдержадміністрації знайдений і підготовлений реанімобіль, яким планують доставити одну з пацієнток додому.

    «Ми вже знайшли реанімобіль, який, по суті, за 24 години в розпорядженні нашому для того, щоб вивозити людей... Ми знайдемо рішення і для митниці, і для ПЛР-тестів, і для перевезення. Кожен громадянин України може розраховувати на нашу підтримку», – заявив Кулеба.

    Також міністр закордонних справ заявив, що посол України у Білорусі Ігор Кизим поки що продовжить свою роботу. Кулеба пояснив, що український посол не займається політичним діалогом з Білоруссю.

    Раніше повідомлялося, що з Білорусі не можуть повернутися 26 українців.

    На думку глави МЗС Дмитра Кулеби, зближення Білорусі та РФ загрожує нацбезпеці України.

    Нагадаємо, що з опівночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.

    Також Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) на засіданні 27 травня вирішила провести розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі.

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    Теги: МЗС Білорусь здоров'я міністр медицина лікарня Україна Дмитро Кулеба перевезення
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    Очільник МЗС назвав кількість українців, які найближчим часом залишать Білорусь