Кулеба заявив, що зближення Білорусі та РФ загрожує нацбезпеці України

Дмитро Кулеба: подальше зближення Білорусі з Росією – це симетричне зростання загрози для нарощування агресії РФ проти нашої держави

Влада України обіцяє врахувати нову загрозу під час ухвалення своїх рішень

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про загрозу національній безпеці України від зближення Білорусі з Росією. Про це міністр сказав в ефірі ток-шоу «Право на владу».

Кулеба зазначив, що влада України враховує цю загрозу під час ухвалення своїх рішень.

«Бо, безумовно, подальше зближення Білорусі з Росією – це симетричне зростання загрози використання Білорусі Росією для нарощування агресії проти нашої держави. Це той ризик, який ми повинні завжди враховувати при ухваленні рішень», – сказав глава МЗС.

Водночас міністр закордонних справ заявив, що посол України у Білорусі Ігор Кизим поки що продовжить свою роботу. Кулеба пояснив, що український посол не займається політичним діалогом з Білоруссю.

Варто зазначити, що 28 травня у Сочі пройде зустріч президентів РФ та Білорусі на тлі скандалу із затриманням журналіста Романа Протасевича.

Нагадаємо, що з опівночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.

Також Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) на засіданні 27 травня вирішила провести розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі.