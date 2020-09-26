Авіакатастрофа під Харковом: Шмигаль каже, що життю курсанта, який вижив, нічого не загрожує



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На борту літака АН-26 перебувало 27 осіб, тіла 25 жертв катастрофи знайдені, ще 2 людей на момент катастрофи залишалися живими

Курсант, який вижив, отримав значні пошкодження

Військовослужбовець, який вижив внаслідок авіакатастрофи під Харковом, отримав значні пошкодження, проте його життю нічого не загрожує. Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«На борту літака АН-26 перебувало 27 осіб, тіла 25 жертв катастрофи знайдені, ще 2 людей на момент катастрофи залишалися живими, один військовослужбовців помер сьогодні зранку у лікарні від отриманих травм і опіків. Одному, який залишився живий - життю його нічого не загрожує: отримав значні пошкодження, але, за прогнозами лікарів, загрози життю немає», - зазначив він.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

На борту військового літака перебувало 27 осіб. В Офісі генпрокурора повідомили, що під час авіакатастрофи загинули 26 осіб, один з постраждалих — у важкому стані в лікарні. На борту літака знаходилися курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ.