Авіакатастрофа у Львові: медики розказали про стан постраждалих



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Лікарі розповіли про стан потерпілих в авіакатастрофі біля Львова

За словами лікаря, стан трьох пацієнтів важкий

Троє пацієнтів, постраждалих у результаті падіння літака Ан-12 при аварійній посадці, перебувають у лікарні у важкому стані. Про це повідомили у Львівській клінічній лікарні №8, пише УНН.

«Двоє пацієнтів переведені у післяопераційну палату травматологічного відділу, третій пацієнт після операції переведений у реанімацію», — повідомили у лікарні.

За словами лікаря, стан всіх трьох пацієнтів важкий.

Нагадаємо, у п’ятницю, 4 жовтня, близько 7:10 при заході на посадку зник з радару транспортний літак Ан-12. Через 20 хвилин один з членів екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку.

О 07:46 літак Ан-12 був виявлений на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького у Пустомитівському районі.

На борту літака Ан-12 перебувало вісім людей, з них сім членів екіпажу та одна особа, що супроводжувала вантаж.

Внаслідок падіння літака загинули п’ять людей. Трьох потерпілих із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в медичні заклади Львова.

За фактом аварійної посадки літака на Львівщині поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до десяти років.

За даними ЗМІ, Ан-12, який аварійно приземлився 4 жовтня поблизу Львова, у 2014 році потрапив у скандал із перевезенням контрабанди.