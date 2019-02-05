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    Авіакомпанія Germania оголосила про банкрутство

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    <p>Всього у компанії 37 літаків, вона виконувала рейси з Дюссельдорфа і Мюнстера</p> - Авіакомпанія Germania оголосила про банкрутство

    Всього у компанії 37 літаків, вона виконувала рейси з Дюссельдорфа і Мюнстера

    Авіакомпанія Germania припинила польоти з 5 лютого

    Німецька авіакомпанія Germania і її дочірні компанії з технічного обслуговування Germania Technik Brandenburg і Germania Flugdienste оголосили про банкрутство в суді Берліна.

    Компанія припинила польоти з 5 лютого.

    Генеральний директор Germania Карстен Бальке подякував усім співробітникам компанії за роботу і вибачився перед пасажирами, які вже купили квиток на літак компанії, але не зможуть ним скористатися.

    Авіаперевізник пояснює, що влітку минулого року різко підвищилися ціни на пальне, одночасно з цим знизився курс євро до долара, крім того були серйозні затримки в надходженні літаків, а парку було потрібно надзвичайно багато технічних послуг.

    Авіакомпанії не вистачає 15 млн євро, через фінансові проблеми в січні вона не змогла виплатити зарплату 1,1 тисячі своїх співробітників. Всього у компанії 37 літаків, вона виконувала рейси з Дюссельдорфа і Мюнстера.

    На тлі виходу з ринку Air Berlin в минулому році Germania збільшила число рейсів майже на 40 відсотків, а також планувала будівництво свого нового головного офісу в районі нового аеропорту «Берлін-Бранденбург».

    Нагадаємо, найбільший лоукостер Європи - ірландська Ryanair, оголосила про реструктуризацію після того, як відзвітувала про збитки в 20 млн євро в III кварталі (закінчується 31 грудня).

    Джерело: DW

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