Авіакомпанія Germania оголосила про банкрутство



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Всього у компанії 37 літаків, вона виконувала рейси з Дюссельдорфа і Мюнстера

Авіакомпанія Germania припинила польоти з 5 лютого

Німецька авіакомпанія Germania і її дочірні компанії з технічного обслуговування Germania Technik Brandenburg і Germania Flugdienste оголосили про банкрутство в суді Берліна.

Компанія припинила польоти з 5 лютого.

Генеральний директор Germania Карстен Бальке подякував усім співробітникам компанії за роботу і вибачився перед пасажирами, які вже купили квиток на літак компанії, але не зможуть ним скористатися.

Авіаперевізник пояснює, що влітку минулого року різко підвищилися ціни на пальне, одночасно з цим знизився курс євро до долара, крім того були серйозні затримки в надходженні літаків, а парку було потрібно надзвичайно багато технічних послуг.

Авіакомпанії не вистачає 15 млн євро, через фінансові проблеми в січні вона не змогла виплатити зарплату 1,1 тисячі своїх співробітників. Всього у компанії 37 літаків, вона виконувала рейси з Дюссельдорфа і Мюнстера.

На тлі виходу з ринку Air Berlin в минулому році Germania збільшила число рейсів майже на 40 відсотків, а також планувала будівництво свого нового головного офісу в районі нового аеропорту «Берлін-Бранденбург».

Нагадаємо, найбільший лоукостер Європи - ірландська Ryanair, оголосила про реструктуризацію після того, як відзвітувала про збитки в 20 млн євро в III кварталі (закінчується 31 грудня).

Джерело: DW