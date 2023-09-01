ЗСУ відбили спроби окупантів контратакувати на двох напрямках – ISW

Українські військові 31 серпня розпочали наступальні операції в районі Бахмута

Українські військові відбили спроби російських окупантів здійснити контратаку в районах Бахмута та ефективно стримують тиск ворога на Сватівському напрямку. Паралельно з цим, військові ЗСУ продовжують здійснювати наступальні операції на півдні країни. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Упродовж 31 серпня війська РФ продовжили наступальні дії на кордоні Куп'янськ, Сватове, Кремінна, однак не змогли досягти жодних підтверджених досягнень.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України та заступниці міністра оборони Ганни Маляр, ворожі сили намагались провести неуспішні наступальні операції в районі Новоєгорівки (знаходиться за 16 км на південний захід від Сватового) та Білогорівки (знаходиться за 13 км на південь від Кремінної).

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Офіційний представник Східного угруповання Збройних сил України, Ілля Євлаш, зазначив, що російські війська безуспішно атакували позиції України в районі Серебрянського лісництва (розташованого за 10 км на південний захід від Кремінної).

Російські джерела стверджують, що 31 серпня ЗСУ продовжили наземні атаки на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але нібито не просунулися вперед. У Міноборони РФ заявили, що їхні війська нібито відбили наступ ЗСУ на Куп'янському напрямку і в районі Сергіївки (12 км на південний захід від Сватового), Новоєгорівки, Дібрової (7 км на південний захід від Кремінної), Ямполівки (17 км на південний захід від Кремінної). Ямполівки (17 км на захід від Кремінної) та Серебрянського лісництва.

Українські військові 31 серпня розпочали наступальні операції в районі Бахмута та, як повідомляється, просунулися вперед. Генштаб ЗСУ та заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомили, що українські сили продовжують вести наступальні операції на південь від Бахмута і досягли невстановленого успіху на Бахмутському напрямку.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ провели безуспішні наступальні операції в районі Мар'їнки (безпосередньо на захід від міста Донецьк) та Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька).

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Офіційний представник Східного угруповання військ РФ Олег Чехов заявив, що російські сили нібито відбили наступ української армії в районі Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки).

Російський «воєнкор» заявив, що ЗСУ провели наступальні операції в районі Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) та Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).

ЗСУ продовжили наступальні дії на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися 31 серпня. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр та Генеральний штаб ЗСУ повідомили, що українські сили продовжили наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку та досягли невказаних успіхів на цьому напрямі.

Російські «воєнкори» стверджують, що ЗСУ просунулися ближче до західної околиці Вербового, але досі не прорвали низку підготовлених російських оборонних позицій безпосередньо на захід від населеного пункту.

Інший «воєнкор» заявив, що ЗСУ обійшли Роботине та атакували у напрямку Новопрокопівки. Російські блогери стверджують, що частини, що «відпочили» і елементи ПДВ РФ посилили оборону росіян у цьому районі, ймовірно, маючи на увазі недавнє прибуття частин 76-ї дивізії ПДВ з району Кремінної Луганської області.

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Російські «воєнкори» також стверджують, що невеликі українські групи продовжують діяти на лівому березі в районі Антонівського мосту та продовжують спроби закріпитися на північний схід від Підстепового (17 км на схід від Херсона).

Раніше повідомлялося, що українські військові зберігають позитивну динаміку на ділянках фронту на Бахмутському напрямку.

До слова, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив постачання ППО для України і з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як на одному з найгарячіших напрямків українські захисники за допомогою FPV-дрона знищили гаубицю ворога.