Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворога

Військові підрозділи артилерії на Таврійському напрямку здійснили 1186 вогневих ударів

За добу, збройні сили України на Таврійському напрямку знищили 15 одиниць військової техніки противника, при цьому втрати ворога склали 181 особа. Про це повідомив командувач угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

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Загалом, протягом минулої доби противник атакував наші позиції 14 разів та здійснив 632 обстріли. Було зафіксовано 3 ракетних та 21 авіаудар.

Військові підрозділи артилерії на Таврійському напрямку здійснили 1186 вогневих ударів.

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За останню добу втрати ворога склали 181 особа (безповоротні – 45, поранені – 135, полон – 1).

При цьому було зруйновано 15 одиниць військової техніки противника, включаючи 3 бойові броньовані машини, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 безпілотний літальний апарат, 4 транспортні засоби та 1 одиниця спеціальної техніки.

Також були знищені шість складів боєприпасів та один пункт управління ворожої сторони.

Раніше повідомлялося, що українські військові зберігають позитивну динаміку на ділянках фронту на Бахмутському напрямку.

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Нагадаємо, ЗСУ здійснили просування в кількох напрямках у Запорізькій та Донецькій областях, тоді як російські війська продовжують тиснути на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Триває 554-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав один ракетний та 31 авіаційний ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.