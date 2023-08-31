Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворога

Діана Гасюк
glavcom.ua
Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворога
фото з відкритих джерел

Військові підрозділи артилерії на Таврійському напрямку здійснили 1186 вогневих ударів

За добу, збройні сили України на Таврійському напрямку знищили 15 одиниць військової техніки противника, при цьому втрати ворога склали 181 особа. Про це повідомив командувач угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

Загалом, протягом минулої доби противник атакував наші позиції 14 разів та здійснив 632 обстріли. Було зафіксовано 3 ракетних та 21 авіаудар.

Військові підрозділи артилерії на Таврійському напрямку здійснили 1186 вогневих ударів.

За останню добу втрати ворога склали 181 особа (безповоротні – 45, поранені – 135, полон – 1).

При цьому було зруйновано 15 одиниць військової техніки противника, включаючи 3 бойові броньовані машини, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 безпілотний літальний апарат, 4 транспортні засоби та 1 одиниця спеціальної техніки.

Також були знищені шість складів боєприпасів та один пункт управління ворожої сторони.

Раніше повідомлялося, що українські військові зберігають позитивну динаміку на ділянках фронту на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, ЗСУ здійснили просування в кількох напрямках у Запорізькій та Донецькій областях, тоді як російські війська продовжують тиснути на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Триває 554-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав один ракетний та 31 авіаційний ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: полон машини військові інфраструктура населення авіаудар втрати ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Джо Байден(зліва), генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг(центр) і президент України Володимир Зеленський (праворуч)
Україна дратує союзників своєю військовою стратегією та вимогами – ЗМІ
2 серпня, 17:10
Ярослава у 2020-му та у 2023-му
Донька загиблого розвідника Журавля продовжує справу батька: чуттєві фото
3 серпня, 10:34
В інтернеті вирує новий скандал щодо виїзду чоловіків за кордон
Заборонити чоловікам виїзд за кордон після перемоги? У мережі розгорівся новий скандал
6 серпня, 13:31
Експерт розповів, що буде з «Вагнером» у разі вторгнення в Польщу
Експерт розповів, що буде з «Вагнером» у разі вторгнення в Польщу
18 серпня, 04:27
Зеленський записав звернення у потязі і пообіцяв обговорити проблеми військових на Ставці (відео)
Зеленський записав звернення у потязі і пообіцяв обговорити проблеми військових на Ставці (відео)
15 серпня, 20:14
«Сталевий фронт» передав розвідникам партію дронів на суму 10 мільйонів гривень
Розвідники отримали від «Сталевого фронту» партію в 250 дронів Волонтерська ініціатива
16 серпня, 18:26
Окупаційна «влада» Скадовська готується втікати до Криму
Окупаційна «влада» Скадовська готується втікати до Криму
15 серпня, 19:54
Натовп біля стадіону імені генерала Сейні Кунче в Ніамеї в суботу
Хунта Нігеру повідомила, коли поверне країну у цивільне правління
21 серпня, 00:55
Через декілька років у РФ закінчаться гроші у фондах
Економіст спрогнозував, коли Росія вичерпає всі свої резерви
22 серпня, 11:51

Події в Україні

Арахамія налякав ухилянтів, що втекли за кордон
Арахамія налякав ухилянтів, що втекли за кордон
Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворога
Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворога
Зеленський: є домовленість щодо постачання в Україну партії броньованих «медеваків»
Зеленський: є домовленість щодо постачання в Україну партії броньованих «медеваків»
СБУ скинула російського царя Миколу II з воріт монастиря у Києві (фото)
СБУ скинула російського царя Миколу II з воріт монастиря у Києві (фото)
Запобіжний захід патрульному в Дніпрі, новий міністр оборони Великої Британії. Головне за 31 серпня
Запобіжний захід патрульному в Дніпрі, новий міністр оборони Великої Британії. Головне за 31 серпня
Перевірки військово-лікарських комісій: Лубінець повідомив, коли буде завершено процес
Перевірки військово-лікарських комісій: Лубінець повідомив, коли буде завершено процес

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
«Живий я чи ні». З’явилося інтригуюче відео Пригожина
74K
Посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною
41K
Стрілянина у Дніпрі. ДБР зробило уточнення, чи був загиблий п'яним
37K
Новий церковний календар на вересень. Які релігійні свята відзначатимуть українці
36K
РПЦ вчергове підставила митрополита Онуфрія (заява)
24K
Винні українці? У польських студентів стало більше на одну проблему

Новини

Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Сьогодні, 04:55
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Вчора, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Вчора, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Вчора, 05:41

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту