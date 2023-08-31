Головна Країна Політика
search button user button menu button

Обстановка на фронті та винищувачі для ЗСУ: Залужний поговорив з Міллі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстановка на фронті та винищувачі для ЗСУ: Залужний поговорив з Міллі
Головнокомандувач наголосив, що посилення української протиповітряної оборони стало ще одним важливим питанням, яке також було обговорено
фото з відкритих джерел

Валерій Залужний: «Під час розмови поінформував генерала Міллі щодо оперативної обстановки на фронті та розповів про перебіг нашої наступальної операції»

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорили постачання ППО для України і з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це Залужний повідомив у Telegram.

«Під час розмови поінформував генерала Міллі щодо оперативної обстановки на фронті та розповів про перебіг нашої наступальної операції», – повідомив головнокомандувач.

За словами Залужного, під час розмови, вони з Міллі окремо зупинилися на постачанні озброєння та боєприпасів. Головнокомандувач наголосив, що посилення української протиповітряної оборони стало ще одним важливим питанням, яке також було обговорено.

«Подякував за черговий пакет безпекової допомоги, про який США оголосили напередодні, а також за роботу, яку проводять наші союзники задля надання Україні винищувачів F-16», – додав він.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як на одному з найгарячіших напрямків українські захисники за допомогою FPV-дрона знищили гаубицю ворога.

Теги: озброєння Валерій Залужний війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жахіття повномаштабної війни стали дієвими для швидкого очищення прокуреного російським смородом українського організму
Як довго Україна очищатиметься від всього російсього?
28 серпня, 09:32
РФ заблокувала зернову угоду з 17 липня 2023 року
США бачать шляхи експорту українського зерна в обхід зернової угоди
26 серпня, 07:21
Після війни і так буде багато психологічних стін між різними українцями
Українці знову почали гризти один одного. Як це зупинити?
24 серпня, 16:23
Якщо командир зі шкури вилазить, це сприймається як належне. А варто один раз помилитися – стаєш ворогом
Страх відповідальності. Що українці можуть зробити з цією вадою
23 серпня, 19:00
Україна веде важку боротьбу зі звільнення своїх територій від російських загарбників
Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
18 серпня, 07:40
Українські воїни віддають усі сили заради Перемоги
Що відчуває кожен, хто зараз на війні
17 серпня, 17:17
У Курській області триває підготовка до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на АЕС
Росіяни готують провокацію на Курській АЕС
15 серпня, 12:27
Журналісти отримали дані від українських прикордонників
З ухилянтів, яких затримано на кордоні, ЗСУ могли сформувати п’ять бригад – FT
14 серпня, 13:08
35-а бригада морської піхоти ЗСУ вибила з Урожайного 40-у бригаду морської піхоти збройних сил РФ
ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині
13 серпня, 12:17

Політика

Обстановка на фронті та винищувачі для ЗСУ: Залужний поговорив з Міллі
Обстановка на фронті та винищувачі для ЗСУ: Залужний поговорив з Міллі
Зеленський повідомив, чи піде на другий строк, якщо вибори-2024 відбудуться
Зеленський повідомив, чи піде на другий строк, якщо вибори-2024 відбудуться
Міністр Кулеба анонсував важливі рішення, які Україна та ЄС хочуть втілити до зими
Міністр Кулеба анонсував важливі рішення, які Україна та ЄС хочуть втілити до зими
Зеленський розповів, коли закінчиться війна і чи можливий діалог із РФ
Зеленський розповів, коли закінчиться війна і чи можливий діалог із РФ
Бояться роздратувати РФ: Данілов дорікнув Німеччині через ракети Taurus
Бояться роздратувати РФ: Данілов дорікнув Німеччині через ракети Taurus
Зеленський назвав кількість винищувачів, які необхідні Україні
Зеленський назвав кількість винищувачів, які необхідні Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
«Живий я чи ні». З’явилося інтригуюче відео Пригожина
63K
Посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною
35K
Новий церковний календар на вересень. Які релігійні свята відзначатимуть українці
29K
РПЦ вчергове підставила митрополита Онуфрія (заява)
18K
Винні українці? У польських студентів стало більше на одну проблему
13K
Освіта за залізною завісою. Як українські студенти воюють за право вчитися за кордоном

Новини

Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Сьогодні, 04:55
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Вчора, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Вчора, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Вчора, 05:41

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту