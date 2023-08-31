Обстановка на фронті та винищувачі для ЗСУ: Залужний поговорив з Міллі

Головнокомандувач наголосив, що посилення української протиповітряної оборони стало ще одним важливим питанням, яке також було обговорено

Валерій Залужний: «Під час розмови поінформував генерала Міллі щодо оперативної обстановки на фронті та розповів про перебіг нашої наступальної операції»

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорили постачання ППО для України і з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це Залужний повідомив у Telegram.

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«Під час розмови поінформував генерала Міллі щодо оперативної обстановки на фронті та розповів про перебіг нашої наступальної операції», – повідомив головнокомандувач.

За словами Залужного, під час розмови, вони з Міллі окремо зупинилися на постачанні озброєння та боєприпасів. Головнокомандувач наголосив, що посилення української протиповітряної оборони стало ще одним важливим питанням, яке також було обговорено.

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«Подякував за черговий пакет безпекової допомоги, про який США оголосили напередодні, а також за роботу, яку проводять наші союзники задля надання Україні винищувачів F-16», – додав він.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як на одному з найгарячіших напрямків українські захисники за допомогою FPV-дрона знищили гаубицю ворога.