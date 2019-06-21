Автобус у Індії упав в ущелину, понад 40 загиблих



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На момент ДТП частина пасажирів знаходилася на даху автобуса

Щонайменше 44 людини загинуло на півночі Індії у четвер після того, як пасажирський автобус з’їхав з дороги в ущелину.

Про це повідомляє BBC.

«У четвер щонайменше 44 особи загинули в гірському районі Куллу штату Гімачал-Прадеш на півночі Індії, коли автобус із щонайменше 60 людьми на борту з’їхав зі шляху й упав у провалля», - йдеться в повідомленні.

Ще кілька десятків осіб зазнали поранень. Слід зазначити, що в момент ДТП частина пасажирів знаходилася на даху автобуса. Спочатку стверджувалося про лише 25 загиблих. Місцева поліція заявляє, що багато загиблих – жінки та діти, які поверталися з роботи та школи.

Очевидці стверджують, що транспортний засіб злетів з дороги під час крутого повороту на підйомі.

Як відомо, в гористому індійському штаті Гімачал-Прадеш ДТП стаються часто: лише з 2009 по 2018 роки на його дорогах виникло 30 тисяч аварій, в яких загинуло більше 11 тисяч людей.