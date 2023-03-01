Повітряні сили пояснили, чому ворог змінив частоту ракетних атак

у Повітряних силах наголосили, що розслаблятись не треба, панікувати – теж

Окупанти, ймовірно, зіткнулися з дефіцитом далекобійних ракет

Російські загарбники продовжують здійснювати обстріли, змінивши часові рамки ракетних атак. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Ігнат наголосив, що навряд чи слід говорити про зміну тактики ворога. Лише про зміну часових рамок обстрілів та кількість використаних ракет.

«Раніше вони робили це типово, коли обстрілювали інфраструктуру: вночі – «Шахеди», зранку – ракети. Зараз бачимо, що може бути в будь-який час цей обстріл і невелика кількістю ракет», – зазначив він, зауваживши, що ворог напевне має дефіцит далекобійних ракет.

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Проте у Повітряних силах наголосили, що розслаблятись не треба, панікувати – теж.

«Настроїв панічних не повинно бути. Ми будемо посилюватись і надалі засобами ППО, які нам обіцяють партнери найближчим часом. Уже є від США позитивні новини, що скоро будуть повертатися додому навчені на «Петріотах» наші зенітники», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні ворог вдарив по цивільній та критичній інфраструктурі на Полтавщині.