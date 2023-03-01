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Повітряні сили пояснили, чому ворог змінив частоту ракетних атак

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили пояснили, чому ворог змінив частоту ракетних атак
у Повітряних силах наголосили, що розслаблятись не треба, панікувати – теж
фото ілюстративне

Окупанти, ймовірно, зіткнулися з дефіцитом далекобійних ракет

Російські загарбники продовжують здійснювати обстріли, змінивши часові рамки ракетних атак. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ігнат наголосив, що навряд чи слід говорити про зміну тактики ворога. Лише про зміну часових рамок обстрілів та кількість використаних ракет.

«Раніше вони робили це типово, коли обстрілювали інфраструктуру: вночі – «Шахеди», зранку – ракети. Зараз бачимо, що може бути в будь-який час цей обстріл і невелика кількістю ракет», – зазначив він, зауваживши, що ворог напевне має дефіцит далекобійних ракет.

Проте у Повітряних силах наголосили, що розслаблятись не треба, панікувати – теж.

«Настроїв панічних не повинно бути. Ми будемо посилюватись і надалі засобами ППО, які нам обіцяють партнери найближчим часом. Уже є від США позитивні новини, що скоро будуть повертатися додому навчені на «Петріотах» наші зенітники», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні ворог вдарив по цивільній та критичній інфраструктурі на Полтавщині.

Теги: Полтавщина війна росія окупанти

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