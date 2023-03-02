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Росія брязкає ядерною зброєю: готується новий вид військових операцій

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія брязкає ядерною зброєю: готується новий вид військових операцій
Росія не припиняє лякати світ своєю ядерною зброєю
фото з відкритих джерел

У РФ запевняють, що не збираються використовувати ядерну зброю у війні проти України

Росія РФ заявила про розробку нового виду військових операцій із застосуванням ядерного потенціалу для захисту від можливих атак з боку США. Про це повідомив журнал російського міноборони «Військова думка».

У статті наголошується, що для досягнення «найрішучіших цілей з розгрому агресора» передбачається використання сучасних стратегічних наступальних та оборонних, ядерних та неядерних озброєнь з урахуванням новітніх військових технологій.

Водночас Росія запевняє, що не має наміру використовувати ядерну зброю у війні проти України. Про це заявив перший заступник постійного представника РФ за ООН Дмитро Полянський в інтерв'ю порталу Maveric News.

Полянський зазначив, що «з військової точки зору у цьому немає жодного сенсу».

Нагадаємо, 21 лютого під час свого виступу з посланням до Федеральних зборів Путін повідомив, що Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічну наступальну зброю.

У США вважають, що застосування Росією стратегічної ядерної зброї проти України є малоймовірним.

Президент США Джо Байден вважає, що Путін не готовий застосувати ядерну зброю після рішення призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).

Теги: росія США війна ядерна зброя Україна

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