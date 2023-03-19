Ордер для Путіна. Кожен росіянин, який підтримував «доктора Лізу» – офіційно винен

Щирі вам вітання, маленькі Юліуси Штрайхери

Тепер кожен росіянин – офіційно винен.

Просте технічне питання. Путін подано до міжнародного розшуку за крадіжку українських дітей. Путін – міжнародний злочинець. Крадіжка українських дітей – міжнародний злочин. Відтак усі, хто крав українських дітей – також міжнародні злочинці.

Російські ліберали. Ви нічого там не хочете сказати?

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Про вашу лікаря, бл*дь, Лізу. Про Чулпан Хаматову, яка грала міжнародну злочинницю? Про Юрія Шевчука, який про міжнародну злочинницю гімн написав? Про «Нову газету» та Нобелівську премію, віддані до фонду актриси, яка зіграла міжнародну злочинницю? Латвія, як вам там, із резиденткою Чулпан, до речі?

Вся опозиційна проп*здота. Що просто тоннами на мене виливала гі*но. Що влаштувала мені цькування. Злившись в одному екстазі з Першим каналом, «Московським комсомольцем», слідчим комітетом та Державною думою, з трибуни якої Клінцевич з Мілоновим пропонували мене розстріляти, як скаженого собаку. Що писала постики, лила слізки над ансамблем та лікаркою. Олексій Полухін, шеф-редактор «Нової», який написав статтю «Чому я більше не подам Бабченку руки»? Вся ваша російськоопозиційна шльобань, що цькувала мене роками, а зараз через Верхній Ларс вештається туди-сюди то від мобілізації, то від грузинського Майдану, пописуючи між собою постики про чудову грузинську кухню – нічого не хочете сказати?

Телеканал «Дощ»? «Настоящее время»? «Медуза»?

Що там у вас ще є ліберального?

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«Б'ють дивані герої» – це про мене рядок. Яку, бл*дь, ви там майбутню весну побачили - у путінському літаку путінської армії на путінському першому каналі на путінські гроші, затяті?

Яку?

Усі, хто облизував, обожнював, підносив міжнародну злочинницю – ау, бл*дь! Де ви? Ми шукаємо ваші таланти! Чого язики в ср*ку позасовували?

А вас попереджали, недоумків.

Вас довго, неодноразово попереджали. А тепер ви всі, дебіли – юридично якщо й не співучасники, то – виправдовувачі міжнародного злочину.

Кожен! Російська! Ліберал!

Кожен!

Шикарний подарунок мені, звичайно, на день народження. Дякую, Міжнародний суд!

Щирі вам вітання, мої маленькі Юліуси Штрайхери.

Я ще всі ваші статті на світ божий витягну.

І в Гаагу відправлю.

Ваш Дід.