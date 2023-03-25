Зеленський повідомив, чому затримується анонсований контрнаступ ЗСУ

Зеленський закликав Захід прискорити постачання боєприпасів

Україна поки не може розпочати свій контрнаступ, оскільки чекає на достатню кількість зброї від партнерів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.

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Президент назвав ситуацію на сході України складною та повторив, що причина тому – брак боєприпасів. Зеленський сказав: «У нас немає боєприпасів. Для нас ситуація на сході не дуже хороша».

Він закликав прискорити постачання боєприпасів зі США та країн Європи.

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Очікується, що танки, надані Німеччиною та іншими країнами, будуть задіяні в бою з квітня. Зеленський повідомив намір залучити їх для прориву російської лінії оборони, заявивши, що «нам потрібні танки для деокупації України».

Президент також зазначив, що російські окупанти щодня використовують утричі більше боєприпасів, ніж українські сили.

Він підкреслив, що Україна не може відправляти своїх захисників у контрнаступ без достатньої кількості озброєння.