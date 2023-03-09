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Зеленський відреагував на нічну атаку окупантів та показав наслідки (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський відреагував на нічну атаку окупантів та показав наслідки (фото)
Наслідки ракетної атаки на України 9 березня
Володимир Зеленський / Telegram

«Намагаючись знову залякати українців, повертаючись до своєї жалюгідної тактики»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану атаку росіян. Про це він написав у Telegram та опублікував фото наслідків.

«Тяжка ніч. Масована ракетна атака по всій країні. Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина. Атаки на об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. На жаль, є постраждалі і загиблі. Мої співчуття рідним», – йдеться в повідомленні.

Усі служби працюють. Триває відновлення роботи енергосистеми. Застосовувались обмеження у всіх регіонах.

«Ворог випустив 81 ракету, намагаючись знову залякати українців, повертаючись до своєї жалюгідної тактики. Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе. Відповідальність за все скоєне їх не мине. Дякуємо вартовим нашого неба і всім, хто допомагає долати наслідки підступних атак окупантів!», – додав президент.

9 фото
На весь екран

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється. 

Також прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Всі служби слідують на місце. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У соцмережі повідомляється, що в результаті прильоту в Києві виникла сильна пожежа. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків.

Станом на 6:30 зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. На цей момент відомо про п'ятьох загиблих. У момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під завалами можуть бути інші люди.

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Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна

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