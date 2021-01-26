Автори «шкарпеткових заборон»? У МОЗ назвали епідеміологів, з якими радяться Степанов із Ляшком

Міністерство консультують найкращі спеціалісти «на пострадянському просторі»

Чиновники з Міністерства охорони здоров’я ухвалюють рішення щодо протидії спалаху коронавірусної інфекції в Україні після консультацій у спеціалістів-епідеміологів.

«Це, перш за все, Ольга Голубовська; а також Наталія Виноград, яка є кращим спеціалістом із біобезпеки на пострадянському поприщі (певно, слово вжито помилково – у пресслужбі мали на увазі на пострадянському просторі, - «Главком»); доктор медичних наук, директор Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л. В. Громашевського Задорожня Вікторія Іванівна; професор, доктор медичних наук, зав.кафедрою епідеміології Харківського національного медичного університету Чумаченко Тетяна Олександрівна», - йдеться у відповіді пресслужби МОЗ на запит «Главкому».

Зауважимо, що у запиті містилося наступне формулювання питання: «Чи консультуються голова МОЗ та його перший заступник, а також інші члени уряду з епідеміологами…?». Натомість пресслужба делікатно переформулювала питання редакції та відповіла вже на нього: «Чи консультуються працівники МОЗ із епідеміологами?».

.Стало відомо, які епідеміологи консультують міністра

Як відомо, після повного локдауну навесні 2020 року Україна пережила ще два періоди із посиленими карантинними обмеженнями: карантин вихідного дня (тривав з 13 по 30 листопада минулого року) та післяноворічний локдаун (з 8 по 24 січня). За оцінками експертів з Київської школи економіки, карантин вихідного дня не мав особливого ефекту для зниження показників захворюваності населення. Щодо третього витку обмежень, то вони викликали обурення у підприємців, а також у пересічних громадян – через заборону у працюючих магазинах купувати певні категорії товарів – зокрема, шкарпетки, маски, лопати тощо.

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