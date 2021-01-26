  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Автори «шкарпеткових заборон»? У МОЗ назвали епідеміологів, з якими радяться Степанов із Ляшком

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чи керувалося МОЗ думкою&nbsp;&laquo;найкращих спеціалістів на пострадянському просторі&raquo;, коли відпрацьовувало післяноворічні обмеження? - Автори «шкарпеткових заборон»? У МОЗ назвали епідеміологів, з якими радяться Степанов із Ляшком
    Чи керувалося МОЗ думкою «найкращих спеціалістів на пострадянському просторі», коли відпрацьовувало післяноворічні обмеження?
    Фото Leopolis.news

    Міністерство консультують найкращі спеціалісти «на пострадянському просторі»

    Чиновники з Міністерства охорони здоров’я ухвалюють рішення щодо протидії спалаху коронавірусної інфекції в Україні після консультацій у спеціалістів-епідеміологів.

    «Це, перш за все, Ольга Голубовська; а також Наталія Виноград, яка є кращим спеціалістом із біобезпеки на пострадянському поприщі (певно, слово вжито помилково – у пресслужбі мали на увазі на пострадянському просторі, - «Главком»); доктор медичних наук, директор Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л. В. Громашевського Задорожня Вікторія Іванівна; професор, доктор медичних наук, зав.кафедрою епідеміології Харківського національного медичного університету Чумаченко Тетяна Олександрівна», - йдеться у відповіді пресслужби МОЗ на запит «Главкому».

    Зауважимо, що у запиті містилося наступне формулювання питання: «Чи консультуються голова МОЗ та його перший заступник, а також інші члени уряду з епідеміологами…?». Натомість пресслужба делікатно переформулювала питання редакції та відповіла вже на нього: «Чи консультуються працівники МОЗ із епідеміологами?».

    .Стало відомо, які епідеміологи консультують міністра
    .Стало відомо, які епідеміологи консультують міністра

    Як відомо, після повного локдауну навесні 2020 року Україна пережила ще два періоди із посиленими карантинними обмеженнями: карантин вихідного дня (тривав з 13 по 30 листопада минулого року) та післяноворічний локдаун (з 8 по 24 січня). За оцінками експертів з Київської школи економіки, карантин вихідного дня не мав особливого ефекту для зниження показників захворюваності населення. Щодо третього витку обмежень, то вони викликали обурення у підприємців, а також у пересічних громадян – через заборону у працюючих магазинах купувати певні категорії товарів – зокрема, шкарпетки, маски, лопати тощо.

    Читайте також:
    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина Україна Ольга Голубовська карантин населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies