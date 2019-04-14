Авторитетний британський рабин погорів на романі з дружиною мільйонера



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Мільйонер розлучається з дружиною, а от рабин Авраам свою дружину не кидає

«Духовні» зустрічі парочки відбувалися в домашньому басейні

Рабин Йонатан Авраам, засновник релігійної громади «Кехілат Торат-Хаїм ве-дін» і суддя (Даян) Головного рабинатського суду в Лондоні місяць тому оголосив про відставку з усіх своїх постів. Вчора ж британське видання Daily Mail повідомило, що причиною такого рішення став роман рабина з дружиною мільйонера, яка звернулася до нього за духовною підтримкою.

Рабин Авраам, як повідомлялося в єврейській пресі, поінформував про відставку минулого місяця. Це викликало подив, тому що протягом багатьох років він очолював громаду і вважався в ній абсолютним авторитетом.

Daily Mail з посиланням на власні джерела в єврейських колах пише, що коханкою рабина Авраама стала дружина мільйонера, який також відомий своєю діяльністю в громаді «Кехілат Торат-Хаїм ве-дін».

«У якийсь момент мільйонера насторожили регулярні візити до його дружині, з якою той зустрічався в домашньому басейні, - наголошується в публікації видання. - Спочатку мільйонер побоювався, що дружина занадто занурюється в релігію, але потім з'ясувалося, що річ не лише в релігії. Мільйонер розлучається з дружиною, а от рабин Авраам свою дружину не кидає».

Рабин повідомив, що шкодує про те, що трапилося «до глибини душі». У головному рабинаті Великобританії назвали цей випадок «обурливим». «Коли один з нас ганьбить себе, пляма лягає на всіх», - заявив головний рабин Ефраїм Мірвіс.