  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Авторитетний британський рабин погорів на романі з дружиною мільйонера

    • Розсилка
    Мільйонер розлучається з дружиною, а от рабин Авраам свою дружину не кидає - Авторитетний британський рабин погорів на романі з дружиною мільйонера
    Мільйонер розлучається з дружиною, а от рабин Авраам свою дружину не кидає

    «Духовні» зустрічі парочки відбувалися в домашньому басейні

    Рабин Йонатан Авраам, засновник релігійної громади «Кехілат Торат-Хаїм ве-дін» і суддя (Даян) Головного рабинатського суду в Лондоні місяць тому оголосив про відставку з усіх своїх постів. Вчора ж британське видання Daily Mail повідомило, що причиною такого рішення став роман рабина з дружиною мільйонера, яка звернулася до нього за духовною підтримкою.

    Рабин Авраам, як повідомлялося в єврейській пресі, поінформував про відставку минулого місяця. Це викликало подив, тому що протягом багатьох років він очолював громаду і вважався в ній абсолютним авторитетом.

    Daily Mail з посиланням на власні джерела в єврейських колах пише, що коханкою рабина Авраама стала дружина мільйонера, який також відомий своєю діяльністю в громаді «Кехілат Торат-Хаїм ве-дін».

    «У якийсь момент мільйонера насторожили регулярні візити до його дружині, з якою той зустрічався в домашньому басейні, - наголошується в публікації видання. - Спочатку мільйонер побоювався, що дружина занадто занурюється в релігію, але потім з'ясувалося, що річ не лише в релігії. Мільйонер розлучається з дружиною, а от рабин Авраам свою дружину не кидає».

    Рабин повідомив, що шкодує про те, що трапилося «до глибини душі». У головному рабинаті Великобританії назвали цей випадок «обурливим». «Коли один з нас ганьбить себе, пляма лягає на всіх», - заявив головний рабин Ефраїм Мірвіс.

    Читайте також
    суддя Велика Британія дружина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ