Автозавод ЗАЗ починає виробництво автомобілів Renault для українського ринку



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Запорізький автомобільний завод було збудовано ще наприкінці ХІХ століття

На заводі зазначили, що перед початком співпраці провели масштабну модернізацію, щоб відповідати стандартам Renault

Запорізький автомобільний завод починає збирати автомобілі групи Renault для українського ринку. Про це повідомляє пресслужба ЗАЗ.

«Ми пишаємося тим, що реалізуємо цей проєкт, який створить нові робочі місця і сприятиме розвитку вітчизняного автопрому. Локалізована збірка дозволяє нам залишатися в безпосередній близькості від наших клієнтів і адаптувати пропозицію та сервіс до потреб ринку», – зазначив голова правління ЗАЗ Микола Євдокименко.

На заводі зазначили, що перед початком співпраці провели масштабну модернізацію, щоб відповідати стандартам Renault.

Запорізький автомобільний завод було збудовано ще наприкінці ХІХ століття. У 1961 році завод отримав свою сучасну назву та почав випускати автомобілі «Запорожець».

До 2014 року ЗАЗ був лідером українського автопрому. Завод випускав автомобілі власного виробництва (Таврія, Славута, Forza, Vida), а також збирав моделі марок Daewoo, KIA, Сhery, Chevrolet. Також ЗАЗ має власний модельний ряд вантажівок і автобусів.

Після 2014 року рівень виробництва різко скоротився, а у 2018—2019 роках завод перебував на межі банкрутства. Там майже повністю припинили виробництво легкових автомобілів, зосередившись на вантажному і автобусному транспорті.

Нагадаємо, що в Україні продовжує падати попит на електромобілі.