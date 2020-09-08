В Україні продовжує падати попит на електромобілі



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В Україні продовжує падати попит на електромобілі

У порівнянні з липнем 2020 року ринок легкових електромобілів скоротився на 18%

У серпні нинішнього року в Україні було зареєстровано 625 легкових електромобілів, на 11% менше, ніж у серпні минулого року.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України.

У порівнянні з липнем 2020 року ринок легкових електромобілів скоротився на 18%. Серед придбаних у серпні електромобілів 91% - старі.

Найпопулярнішим авто в цьому сегменті легкових автомобілів в Україні залишається Nissan Leaf (за минулий місяць українські номери отримали 147 автомобілів цієї моделі).

Далі в топ-10 електрокарів йдуть: Tesla Model 3 (98 шт.); Tesla Model S (66 шт.); Fiat 500е (50 шт.); Tesla Model X (35 шт.); Hyundai Ioniq (33 шт.); Chevrolet Bolt (32 шт.); BMW i3 (24 шт.); Volkswagen Е-Golf (23 шт.) і Mercedes-Benz B-Class Electric Drive (22 шт.).

Також повідомляється, що в минулому місяці було продано 22 комерційних електромобілі (з них тільки один старий автомобіль), що на 61% менше, ніж у серпні 2019 року, і на 33% - у порівнянні з липнем 2020 року. Майже всю статистику в цьому сегменті сформував Renault Kangoo Z.E. (18 реєстрацій за місяць).

Усього з початку року в Україні було поставлено на облік 4962 електромобілі - 4737 легкових, 224 комерційних і один автобус.