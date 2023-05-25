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Азербайджан надасть Україні 3000 дозволів на транзитні перевезення

Діана Гасюк
glavcom.ua
Азербайджан надасть Україні 3000 дозволів на транзитні перевезення
Азербайджан надасть українським автоперевізникам 3000 дозволів для транзиту
фото з відкритих джерел

Такої кількості дозволів вистачить, аби покрити всі потреби українських перевізників до кінця 2023 року

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України погодило із міністерством цифрового розвитку та транспорту Азербайджану видачу українським вантажним автоперевізникам 3000 дозволів на транзитні перевезення. Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення у Фейсбуці.

Зазначається, що такої кількості дозволів вистачить, аби покрити всі потреби українських перевізників до кінця 2023 року.

Бланки дозволів для вантажних перевезень вже отримані українською стороною. Для замовлення вони будуть доступні у п'ятницю, 26 травня, з 15:00.

З інформацією про наявність дозволів у пунктах видачі можна ознайомитись на офіційному вебсайті Укртрансбезпеки у розділі «Залишок дозволів на ПВД».

Також Мінівідновлення ініціювало проведення засідання українсько-азербайджанської змішаної Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень для визначення транзитної квоти дозволів на нинішній та наступні роки.

У міністерстві нагадують, що через зміну процедури в Азербайджані тепер немає можливості придбати транзитний дозвіл на кордоні країни.

Раніше повідомлялося, що Вірменія й Азербайджан домовилися про взаємне визнання територій.

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Теги: перевезення Вірменія Азербайджан Франція

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