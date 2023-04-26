Словенія таємно передала Україні бронетранспортери

Valuk призначені для перевезення піхоти та захисту її від протипіхотних мін та зброї калібром до 12,7 мм

Техніку спочатку доставляли до однієї з прилеглих країн транспортними літаками

Словенія цього тижня в умовах повної таємності доставила в Україну 20 бронетранспортерів Valuk. Про це повідомляє 24UR.

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Як зазначає видання, неназвані джерела розповіли, що транспортування в Україну вже повністю завершилося цього тижня. При цьому операція з передачі тривала кілька місяців, оскільки бронетехніка потребувала підготовки та обслуговування.

Журналісти додають, що техніку спочатку доставляли до однієї з прилеглих країн транспортними літаками. Ймовірно, її перевезли до одного з двох логістичних центрів збору допомоги Україні у Польщі чи Словаччині.

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Варто зауважити, що всього Словенія мала 85 одиниць БТР Valuk. Така техніка обладнана 40 мм автоматичними гранатометами або 12,7 мм кулеметами. Це найменш стара техніка, яку країна передала Україні.

Valuk призначені для перевезення піхоти та захисту її від протипіхотних мін та зброї калібром до 12,7 мм.

Раніше повідомлялося, що уряд Словенії планує приєднатися до проєкту спільних закупівель артилерійських боєприпасів для України. Проєктна угода між Європейським оборонним агентством (EDA) і міністерствами оборони країн-учасниць буде підписана міністром оборони Мар'яном Шарецем і затверджена рішенням уряду.