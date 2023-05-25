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Франція звинуватила Іран у порушенні резолюції Ради Безпеки ООН: деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Франція звинуватила Іран у порушенні резолюції Ради Безпеки ООН: деталі
балістична ракета Хорамшахр-4 із радіусом дії 2000 км
фото: Reuters

Франція вважає запуск балістичної ракети Іраном тривожним сигналом

Франція сьогодні висловила занепокоєння повідомленнями про випробування Іраном балістичної ракети, назвавши це порушенням резолюції Ради безпеки ООН, на основі якої була ухвалена «іранська ядерна угода». Про це повідомляє агенція Reuters.

Франція звинуватила Іран у порушенні резолюції Ради Безпеки ООН, якою було схвалено ядерну угоду 2015 року після того, як Тегеран здійснив випробування балістичної ракети великої дальності, що, за словами Парижа, викликає занепокоєння, враховуючи «безперервну ескалацію» ядерної програми Тегерану.

Іран напередодні здійснив успішний випробувальний запуск балістичної ракети з потенційним радіусом дії 2000 км.

«Ця діяльність викликає ще більше занепокоєння в контексті триваючої ескалації ядерної програми Ірану», — заявила речниця міністерства закордонних справ Франції Анн-Клер Лежандр.

Резолюція Ради Безпеки ООН №2231 закликає Іран не проводити «будь-яку діяльність», пов’язану з балістичними ракетами, здатними доставляти ядерну зброю, але формулювання є неоднозначним, що залишає його відкритим для тлумачення.

Західні посадовці кажуть, що хоча запуски суперечать резолюції № 2231, вони не є порушенням основної ядерної угоди між Іраном, Великою Британією, Китаєм, Францією, Німеччиною, РФ та Сполученими Штатами.

Серед іншого, обмеження Ради безпеки ООН на ракети та пов'язані з ними технології для Ірану діють до жовтня 2023 року, після чого той може вільно продовжувати свою діяльність, пов'язану з балістичними ракетами.

Як повідомлялося, Іран на офіційній церемонії у четвер заявив, що успішно випробував нову балістичну ракету з радіусом дії 2000 км. 

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Теги: Франція технології Іран

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