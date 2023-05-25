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Десять міст світу, де туристи витрачають найбільше грошей: інфографіка

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Десять міст світу, де туристи витрачають найбільше грошей: інфографіка
У Дубай туристи витратили $29,42 млрд
фото з відкритих джерел

Найдорожчим для мандрівників минулого року був Дубай (ОАЕ)

Туризм жваво оговтується від пандемії: багато мандрівників подорожують на Близькому Сході та в Європі, витрачаючи там чимало коштів. «Слово і діло» підготували інфографіку про те, у яких містах світу минулого року туристи залишили найбільше грошей.

Десять міст світу, де туристи витрачають найбільше грошей: інфографіка фото 1

Експерти з неурядового об'єднання «Всесвітня рада з туризму та подорожей» підрахували, що найдорожчим для туристів минулого року був Дубай (ОАЕ) – там міжнародні мандрівники витратили $29,42 млрд.

Майже вдвічі менше туристи залишили у Досі (Катар) – $16,79 млрд. У столиці Великої Британії – Лондоні – туристи за рік витратили 16,07 млрд.

У Макао (Китай) міжнародні мандрівники минулого року витратили $15,58 млрд, в Амстердамі (Нідерланди) – $13,59 млрд, у Стамбулі (Туреччина) – $13,13 млрд.

В іспанській Барселоні мандрівники за рік залишили $12,73 млрд, у Нью-Йорку (США) – $12,45 млрд, у Сінгапурі – $10,97 млрд.

Замикає десятку міст, де туристи витратили найбільше грошей, Париж (Франція) – $9,76 млрд. 

До речі, за прогнозом організації, за підсумками поточного року рейтинг виглядатиме інакше: до першої п'ятірки можуть увійти Гонконг, Макао, Дубай, Сінгапур та Бангкок.

Наразі туристична галузь у світі почала поступово відновлюватися після скасування коронавірусних обмежень у країнах. За даними Всесвітньої туристичної організації ООН, минулого року міжнародні поїздки здійснили понад 900 млн осіб: це вдвічі більше, ніж у 2021 році, але становить лише 63% від рівня до пандемії. За прогнозом, у 2023-му кількість туристичних поїздок може становити вже 80-95% від доковідного рівня.

Раніше повідомлялося, що італійське містечко в Сицилії заплатить €5 тис. тим, хто туди переїде. Жодних вимог щодо громадянства нових мешканців немає, але вільне володіння італійською мовою може бути перевагою. Місто розташоване неподалік від Палермо на вершині хребта з якого відкривається вид на долину з вулканом Етна. Петралія-Сопрана вважається одним із найкрасивіших містечок на Сицилії з вузькими вуличками та старовинними кам'яними будинками.

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Теги: Туреччина Китай Франція Париж Нідерланди туризм Гонконг Бангкок Катар

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