Франція скоротить викиди парникових газів удвічі до 2030 року: названо причину

На сьогодні Франція скоротила свої викиди на 25% порівняно з 1990 роком

Уряд Франції оприлюднив у понеділок план прискореного скорочення викидів парникових газів, що має на меті їх зменшення на 50% до 2030 року порівняно з рівнем 1990-го. Про це повідомляє France 24.

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Оприлюднена прем'єр-міністром Елізабет Борн дорожня карта містить докладні показники скорочень для окремих секторів економіки – від транспортної галузі до домогосподарств.

Мета цих заходів, що передбачають, зокрема, прискорення переходу на електромобілі та активне використання для вантажних перевезень річкового транспорту, – довести скорочення викидів вуглецю у відповідність до цілей ЄС.

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Зазначається, що на сьогодні Франція скоротила свої викиди на 25% порівняно з 1990 роком, але для досягнення 50-відсоткової позначки потрібні значні зусилля.

«Ми просимо мало від найменших (забруднювачів) і багато від найбільших», – сказав журналістам помічник прем’єра, маючи на увазі, що приблизно половина зусиль буде спрямована на компанії, чверть – на домогосподарства і ще чверть – на місцеві адміністрації.

Президент Франції Еммануель Макрон, який визнав, що пізно усвідомив масштаб екологічних проблем планети, пообіцяв зробити зміну клімату центральною темою свого другого президентського терміну, який розпочався у травні минулого року.

Серед інших розвинених країн найамбітніші короткострокові цілі має Велика Британія, яка до 2030 року збирається скоротити викиди парникових газів на 68% порівняно з 1990-м.

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Німеччина зобов'язалася зменшити викиди на 65%, США – на 50-52% (порівняно з 2005 роком).