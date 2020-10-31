Азербайджан проти участі інших держав у конфлікті в Нагірному Карабасі: Це справа двох

Азербайджан впевнений, що інші держави повинні триматися подалі від конфлікту у Карабасі

В інтерв'ю німецькому телеканалу ARD президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Баку категорично проти залучення третьої країни у конфлікт в Нагірному Карабасі.

«Ми не хочемо, щоб якась третя держава втрутилась у цю справу...Ми бачимо, що Вірменія намагається залучити інші країни до бойових дій...це неприпустимо», – цитує Алієва прес-служба президента Азербайджану.

Алієв додав, що це конфлікт тільки між Баку і Єреваном, а інші держави повинні триматися подалі від нього.

31 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян надіслав листа президентові РФ Володимиру Путіну.

У листі Пашинян представив ситуацію, що склалася «в результаті азербайджано-турецької військової агресії проти Нагірного Карабаху, і виклики, що виникли у зв'язку з нею».

Виходячи з цього, Пашинян попросив розпочати консультації для визначення роду і розміру допомоги, яку Росія може надати Вірменії для «забезпечення її безпеки».

Росія погодилась надати Єревану допомогу, якщо бойові дії будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії

27 вересня Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахської республіки з боку Азербайджану.

З початку конфлікту Єреван та Баку ввели військовий стан та розпочали мобілізацію.Сторони неодноразово робили спроби домовитися про «перемир'я», яке одразу порушувалося.

З ініціативою мирного врегулювання конфлікту виступив президент США Дональд Трамп.

27 жовтня Держсекретар США Майк Помпео закликав Азербайджан та Вірменію припинити бойові дії та повернутися до переговорів.



