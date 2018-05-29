Азербайджан запустив газопровід до Європи в обхід України

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Південний газовий коридор урочисто запустив Ільхам Алієв

Проект «Південний газовий коридор» передбачає транспортування азербайджанського газу до Європи через Туреччину

У вівторок, 29 травня, президент Азербайджану Ільхам Алієв урочисто запустив Південний газовий коридор, побудований для постачання азербайджанського газу до Європи.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Церемонія запуску газогону відбулася на Сангачальському терміналі - до ПГК почали закачувати перший газ.

Проект «Південний газовий коридор» передбачає транспортування азербайджанського газу до Європи через Туреччину в рамках Стадії-2 розробки родовища Шах-Деніз. Заявлена вартість проекту становить близько $45 млрд.

Основні складові проекту - Стадія-2 родовища Шах-Деніз, розширення Південно-Кавказької газогону Баку-Грузія-кордон із Туреччиною, будівництво Транс-Анатолійського газогону (TANAP) від східного до західного кордону Туреччини та Транс-Адріатичного газогону (TAP), що з'єднує Грецію, Албанію та Адріатичне море на півдні Італії.

Передбачається, що постачання азербайджанського газу до Європи здійснюватимуть уже в 2020 році в обсязі 10 млрд кубометрів. Крім того, 6 млрд кубометрів азербайджанського газу постачатимуть до західних регіонів Туреччини.