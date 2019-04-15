Бабченко повідомив, що Facebook забанив його довічно



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Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко

Російський журналіст розказав, що раніше його сторінки в соціальній мережі блокували за пости про Тимошенко і Зеленського, і зазначив, що пару днів назад Facebook позбавив його права писати довічно

Російський журналіст Аркадій Бабченко заявив, що Facebook заблокував його «довічно». Про це він розповів в ефірі ATR.

За словами Бабченко, до цього його сторінки в соціальній мережі блокували за пост про екс-кандидата в українські лідери Юлію Тімішенко і кандидата Володимира Зеленського . Однак, журналіст зазначив, що пару днів назад Facebook позбавив його права писати довічно.

«Мене в черговий раз забанили у Facebook. На основному акаунті я в бані сиджу вже місяць. Потім мене банили за пост про Юлію Тимошенко на моїй запасний сторінці, потім мене банили за пост про Володимира Зеленського, потім мені ще зносили акаунти. І ось, пару днів назад Facebook позбавив мене права писати на моїй сторінці тепер уже довічно», - сказав журналіст.

Як раніше повідомляв «Главком», запасний аккаунт Аркадія Бабченка заблокували за пост про кандидата у президенти Володимира Зеленського: «Пока вся Украина плакала - он громко смеялся».