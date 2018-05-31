Бабченко збирає меми про своє «воскресіння»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бабченко закликав коментаторів ділитися жартами щодо його «воскресіння»

Бабченко потролив недоброзичливців

Російський журналіст Аркадій Бабченко потролив незадоволених тим, що його «вбивство» виявилося спецоперацією СБУ.

«Вы уж извините. Вы уж извините. Вы уж извините, я вам точно говорю. В следующей атаке. В следующей атаке. В следующей атаке обязательно сгорю», - йдеться в його повідомленні Facebook.

Зазначимо, що це - слова пісні «Любо, братці, любо».

«Хотів тут написати пост про хранителів моралі, які незадоволені тим, що я якось неправильно, на їхню думку, не помер, але щось так п***й», - додав Бабченко.

Також «воскреслий» журналіст закликав залишати під його постом меми, щоб посміятися. Користувачі мережі одразу ж підтримали його прохання.

До слова, проведене Службою безпеки України інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, який проживає на території України, викликало інтерес у цілого ряду національних та міжнародних видань.

Нагадаємо, спецоперацію з попередження замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка Служба безпеки України готувала два місяці.

Напередодні ввечері Бабченко зустрівся з президентом Петром Порошенком.

Як вже відомо, смерть Бабченка була інсценована, але замах на нього готувався. Організатор замаху затриманий.

В СБУ заявили, що для вбивства Бабченка спецслужби РФ завербували українця та заплатили $40 тисяч. Завербований українець, який називається правоохоронцями організатором убивства, найняв для виконання завдання знайомого — учасника бойових дій на Донбасі (виконавця). Останній отримав 30 тисяч доларів, а організатор залишив собі 10 тисяч доларів за «посередництво».

Зазначимо, що «Репортери без кордонів» обурені інсценуванням вбивства Бабченка. Також в ОБСЄ розкритикували спецоперацію СБУ.

Бабченко у середу ввечері зробив першу публікацію на своїй сторінці у Facebook після інсценування його «вбивства», заявивши «Господи, як же набридло вмирати».

Увечері 29 травня поліція повідомила, що унаслідок трьох пострілів у спину в своєму будинку в Києві загинув російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко.

Президент України Петро Порошенко привітав Службу Безпеки України з успішною операцією та доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Спецоперація «Воскресіння Бабченка». Стрес-тест для України