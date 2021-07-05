Автоматичне списання боргів із рахунків: як це працюватиме

Процедура автоматичного списання боргів повноцінно запрацює вже завтра – 6 липня

Міністерство юстиції України дозволило банкам автоматично списувати із рахунків громадян борги на вимогу державних і приватних виконавців.

Раніше ця процедура застосовувалася тільки щодо боржників із аліментів. Однак тепер її розширили на інші види боргів.

Ця процедура повноцінно запрацює вже завтра – 6 липня.

Як раніше працювала система списання боргів

Якщо хтось заборгував гроші, зокрема аліменти, це потрібно довести в суді. Коли після рішення суду боржник не повертає гроші, то починає працювати Державна виконавча служба або приватні виконавці. Вони можуть домогтися списання коштів із банківських рахунків боржника. Але ця процедура складна: щоби заарештувати рахунки їх потрібно знайти, тобто розіслати запити в усі 73 українських банки – пакет документів поштою.

Водночас банки могли не розкрити інформацію про стан рахунку боржника. А якщо розкрили, то виконавець знову був змушений відправляти поштою документи з вимогою заарештувати рахунки. За час цих процедур з рахунку вже могли зняти всі гроші.

Що змінюється

Національний банк України ще в лютому 2021 року вніс зміни до своїх правил. Зокрема тепер фінустанови зобов’язані на вимогу виконавця надати інформацію про реквізити рахунків боржника та про суму коштів на них.

У Міністерстві юстиції зазначили, що для самого боржника тут теж є плюс. Адже виконавцю буде відомо, скільки коштів на рахунку, і він зможе заарештувати тільки потрібну суму, а не всі кошти.

Також Мін’юст затвердив наказ, згідно з яким банки і виконавці будуть взаємодіяти в електронному вигляді – через Автоматизовану систему виконавчого провадження.

Важливо, що для списання коштів, як і раніше, потрібно буде рішення суду. Спрощується тільки сама процедура списання – вона буде автоматизованою.

Які види боргів списуватимуть автоматично

Раніше таке списування коштів можливе було тільки при заборгованості за аліменти, але тепер процедуру розширили на борги за житлово-комунальні послуги; штрафи (зокрема, за порушення правил дорожнього руху); зарплати.

Як відбуватиметься процедура списання коштів

державний чи приватний виконавець за допомогою Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) направлятиме в банки вимогу на отримання інформації про рахунки боржника;

банки протягом однієї робочої години після отримання вимоги повинні будуть надати інформацію;

виконавець за допомогою АСВП направлятиме в банки, де відкриті рахунки боржника, постанову про арешт коштів;

банки арештовують кошти і повідомлятимуть про це виконавця;

виконавець створює платіжні вимоги на примусове списання коштів і направляє їх банкам;

банки примусово списують кошти з рахунків боржника і перераховують їх на рахунки виконавчої служби;

кошти потрапляють до стягувача боргу.

Перелік банків можуть автоматично списувати борги з рахунків – Приватбанк, Monobank, «ТАСкомбанк», «Оксі Банк», «Банк Восток», «Індустріалбанк», «ПроКредит Банк».

За даними Мін’юсту, ще 44 банківських установи підключені до тестового режиму, одинадцять банків перебувають на стадії попередніх налаштувань для початку тестування.

Таким чином, найближчим часом 62 з 73 банків приєднаються до системи автоматизованого списання боргів.

Джерело: Слово і Діло