Багато сонця та жодних опадів. Якою буде погода у суботу
У столиці спека спаде до +23 градусів
Погода в Україні в суботу, 12 вересня, потішить жителів всіх регіонів. Синоптики обіцяють багато сонця та жодних опадів.
Найбільш спекотно буде у південній частині України, на Закарпатті та в анексованому Криму – +26...+29 градусів тепла. Про це інформує Укргідрометцентр.
Більш прохолодна погода очікується на північному заході та північному сході – +21...+23 градусів тепла. До такої ж позначки зростуть стовпчики термометрів і в Києві.
На Заході України – вітер південний швидкістю 3–8 метрів за секунду. У решті регіонів – вітер північно-східний швидкістю 2–8 метрів за секунду.
Погода у містах України в суботу, 12 вересня:
- Ужгород – +26…+28
- Львів – +22…+24
- Івано-Франківськ – +21…+23
- Тернопіль – +22…+24
- Чернівці – +22...+24
- Хмельницький – +23...+25
- Луцьк – +21…+23
- Рівне – +22…+24
- Житомир – +22…+24
- Вінниця – +24…+26
- Одеса – +25…+27
- Миколаїв – +26…+28
- Херсон – +26…+28
- Сімферополь – +27…+29
- Кропивницький – +23…+25
- Черкаси – +22…+24
- Чернігів – +22…+24
- Суми – +21…+23
- Полтава – +22…+24
- Дніпро – +24…+26
- Запоріжжя – +27…+29
- Донецьк – +24…+26
- Луганськ – +22…+24
- Харків – +22…+24
- Київ – +21…+23
До слова, цьогорічне літо в Києві посіло друге місце серед найспекотніших за 140 років.
Раніше Гідрометцентр дав прогноз погоди на вересень. Синоптики впевнені, що цей вересень буде теплішим, ніж зазвичай.