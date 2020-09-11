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    Багато сонця та жодних опадів. Якою буде погода у суботу

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    В Україні тримається тепла і сонячна погода&nbsp; - Багато сонця та жодних опадів. Якою буде погода у суботу
    В Україні тримається тепла і сонячна погода 

    У столиці спека спаде до +23 градусів

    Погода в Україні в суботу, 12 вересня, потішить жителів всіх регіонів. Синоптики обіцяють багато сонця та жодних опадів.

    Найбільш спекотно буде у південній частині України, на Закарпатті та в анексованому Криму – +26...+29 градусів тепла. Про це інформує Укргідрометцентр.

    Більш прохолодна погода очікується на північному заході та північному сході – +21...+23 градусів тепла. До такої ж позначки зростуть стовпчики термометрів і в Києві.

    На Заході України – вітер південний швидкістю 3–8 метрів за секунду. У решті регіонів – вітер північно-східний швидкістю 2–8 метрів за секунду.

    Погода у містах України в суботу, 12 вересня:

    • Ужгород – +26…+28
    • Львів – +22…+24
    • Івано-Франківськ – +21…+23
    • Тернопіль – +22…+24
    • Чернівці – +22...+24
    • Хмельницький – +23...+25
    • Луцьк – +21…+23
    • Рівне – +22…+24
    • Житомир – +22…+24
    • Вінниця – +24…+26
    • Одеса – +25…+27
    • Миколаїв – +26…+28
    • Херсон – +26…+28
    • Сімферополь – +27…+29
    • Кропивницький – +23…+25
    • Черкаси – +22…+24
    • Чернігів – +22…+24
    • Суми – +21…+23
    • Полтава – +22…+24
    • Дніпро – +24…+26
    • Запоріжжя – +27…+29
    • Донецьк – +24…+26
    • Луганськ – +22…+24
    • Харків – +22…+24
    • Київ – +21…+23
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    До слова, цьогорічне літо в Києві посіло друге місце серед найспекотніших за 140 років.

    Раніше Гідрометцентр дав прогноз погоди на вересень. Синоптики впевнені, що цей вересень буде теплішим, ніж зазвичай. 

    Сімферополь Чернівці вітер
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