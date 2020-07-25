Балога переписав свою партію на сина документ



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Народний депутат Віктор Балога

Партія «Єдиний центр», злет якої припав на часи Ющенка, трансформувалася у «Команду Андрія Балоги»

Політичну партію «Єдиний центр», головою якої був народний депутат Віктор Балога, 1 липня було перейменовано у партію «Команда Андрія Балоги».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані бізнес пошукового ресурсу Youcontrol.

Також відбулася зміна керівника цієї партії: замість Віктора Балоги її очолив його старший син політика – Андрій Балога, який займає посаду міського голови Мукачева (Закарпатська область).

Скріншот з Youcontrol

Однак в інтерв’ю місцевому виданню мер Мукачева чомусь не розповідає історію цієї структури і називає партію «Команда Андрія Балоги» «новою політичною партією».

Андрій Балога. Фото з відкритих джерел

«Її створення і оформлення стало наслідком роботи нашої команди в Мукачеві та Мукачівській ОТГ. Нам повірили і до нас потягнулося багато активних, діяльних, успішних молодих людей з інших міст і селищ області. Ті, хто поділяє наші цінності і підходи до роботи»,– заявив Балога-молодший.

Посадовець додав, що партія планує йти на чергові місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Крім цього, 22 липня створено громадську організацію «Команда Андрія Балоги». Її керівником та одним із співзасновників став рідний брат мера Мукачева Павло Балога.

Нагадаємо, що на місцевих виборах-2015 висуванець партії «Єдиний центр» Андрій Балога переміг на мерських виборах Мукачева. До цього він був депутатом Закарпатської обласної ради VІ скликання від партії «Єдиний центр».

Як відомо, партія «Єдиний центр» з’явилася у квітні 2008 року. У червні того ж року до неї вступив тодішній глава секретаріату президента Віктор Балога. Перед цим він вийшов з президентської партії «Народний Союз «Наша Україна».

У 2012 році Віктор Балога потрапив до Верховної Ради як висуванець «Єдиного центру» у 69 виборчому окрузі.

У 2019 році на позачергових виборах до парламенту пан Балога, який знову балотувався від «Єдиного центру», переміг у 69 окрузі.