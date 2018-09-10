Суд окупантів відхилив апеляцію адвоката Балуха



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Володимир Балух

До початку засідання адвокату вдалося дізнатися, в якому стані її підзахисний

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 10 вересня не задовольнив апеляційну скаргу адвоката Ольги Дінзе на відмову іншого суду в умовно-достроковому звільненні українського активіста Володимира Балуха.

Активіст брав участь у засіданні через відеозв'язок із СІЗО.

До початку засідання адвокату вдалося дізнатися, в якому стані її підзахисний.

«Він пояснив, що він, дійсно, себе дуже погано почуває. У нього болить печінка, він приймає лікарські препарати, докладніше я дізнаюся при відвідуванні», – розповіла Дінзе.

Вона додала, що голодування Балух не припиняв.

Як відомо, підконтрольний Росії Залізничний районний суд Сімферополя 13 липня відхилив розгляд клопотання адвоката Ольги Дінзе про умовно-дострокове звільнення Балуха за першим вироком.

5 липня підконтрольний Росії Роздольненський районний суд засудив Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 тис. гривень) за сукупністю двох кримінальних справ. У своєму останньому слові Балух акцентував увагу на політичному мотиві кримінальної справи.

Нагадаємо, за інформацією родичів, до арешту Володимир Балух важив близько 95 кілограмів. Сьогодні він важить близько 60 кілограмів.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що керівництво сімферопольського СІЗО перевело Балуха в іншу камеру.

Джерело: Крим.Реалії