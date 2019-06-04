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    Балуха після трьох місяців в темноті в штрафному ізоляторі перевели у лікарняну палату з вікнами

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    <p>Балух провів близько трьох місяців в штрафному ізоляторі</p> - Балуха після трьох місяців в темноті в штрафному ізоляторі перевели у лікарняну палату з вікнами

    Балух провів близько трьох місяців в штрафному ізоляторі

    Балух перебуває один в лікарняній палаті, його переведенню сприяла уповноважений з прав людини в Тверській області Надія Єгорова

    Засудженого російським судом в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха, якого після кількох місяців перебування у штрафному ізоляторі колонії Тверської області Росії перевели в тюремну лікарню Торжка, розмістили одного в палаті.

    Про це Крим.Реалії розповів єпископ Апостольської православної церкви (АПЦ) Росії Григорій Міхнов-Вайтенко, який відвідав Балуха напередодні.

    За його словами, Балух пройшов медичне обстеження, результати якого поки не відомі.

    «Виглядає він, треба сказати, в принципі, непогано. Але, знову ж таки, ми все ділимо на обставини. Зрозуміло, що не курорт... Але, в будь-якому випадку, це перепочинок зараз – тижнів зо два, а то й три, я сподіваюся, все-таки він пробуде (в лікарні – ред.), це вже непогано. Тому що без вікон, без світла в ШІЗО, в якому він майже три місяці був... А тут, у цілому, досить велика палата, з високою стелею, з вікнами на зелень» - розповів єпископ.

    Він додав, що переведенню Балуха сприяла уповноважений з прав людини в Тверській області Надія Єгорова. За словами священника, Єгорова запропонувала Балуху перевести його в лікарню, і той погодився.

    Міхнов-Вайтенко висловив сподівання на те, що уповноважений з прав людини в Тверській області продовжить стежити за станом Балуха.

    Раніше адвокат Балуха Ольга Дінзе повідомила, що адміністрація російської колонії в Тверській області, в якій утримують Балуха, систематично поміщає його в ШІЗО для того, щоб виключити умовно-дострокове звільнення кримчанина.

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