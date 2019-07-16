Банківські рахунки українців переведуть на міжнародний стандарт



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Для України IBAN буде складатися з 29 літер і цифр

З 1 квітня 2019 року українські банки почали відкривати клієнтам нові рахунки по відповідно до стандартів IBAN. Тепер в номері рахунку крім самого номера буде ще міститися код країни і код банку. До 5 серпня поточного року власникам нових рахунків ще можна використовувати як старі, так і нові реквізити, після 5 серпня - тільки приведені у відповідність до стандартів IBAN.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні».

Власники банківських рахунків, які вже є, в період з 1 квітня до 31 жовтня мають самостійно змінити номера рахунків в банку.

Для України IBAN буде складатися з 29 літер і цифр: перші 10 знаків - це код країни і код банку, останні 19 - номер рахунку клієнта банку. По першим двом літерам можна буде одразу розпізнати країну-учасника - Україна (UA), а за допомогою контрольного розряду - забезпечити унікальну перевірку рахунку клієнта на коректність. При цьому чинний номер аналітичного обліку залишається незмінним.

IBAN ( International Bank Account Number ), стандарт № 13616 Міжнародної організації зі стандартизації ISO і Європейського комітету з банківських стандартів ECBS — міжнародний номер банківського рахунку.

Заснування коду IBAN було спочатку призначено для стандартизації міжбанківських розрахунків на території Європейського союзу, але зараз він застосовується і в інших країнах світу. Його використання дозволяє прискорити і здешевити міжбанківські платежі (переказ грошей з однієї країни Євросоюзу в іншу з використанням коду IBAN зазвичай коштує стільки ж, скільки і переказ усередині країни, наприклад у німецькому Postbank банківський переказ із зазначенням IBAN і BIC є безкоштовним).

З 2007-го року офіційним реєстратором стандарту IBAN є компанія SWIFT.