Барак і Мішель Обама зніматимуть фільми для Netflix

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Барак і Мішель Обама будуть випускати фільми та серіали для Netflix

Угода з Обамою передбачає потенційне виробництво художніх, документальних серіалів та фільмів

Колишній президент США Барак Обама разом з дружиною Мішель підписали угоду зі стрімінговим сервісом Netflix на виробництво фільмів та серіалів.

Про це йдеться у Twitter Netflix.

Зазначається, що угода з Обамою передбачає потенційне виробництво художніх, документальних серіалів та фільмів.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features. — Netflix US (@netflix) 21 травня 2018 р.

Ці проекти, вироблені за угодою з Обамою, будуть доступні 125 мільйонам людей з аудиторії Netflix у 190 країнах.

«Одна з простих радощів державної служби в тому, що ти знайомишся з великою кількістю приголомшливих людей і маєш можливість допомогти їм поділитися досвідом з більш широкою аудиторією. Тому ми з Мішель дуже натхнені співпрацею з Netflix і сподіваємося, що будемо просувати талановитих і креативних людей, які вміють викликати емпатію, а також допомагати їм розповідати свої історії всьому світу», - заявив Обама, повідомляє Variety.