Барак і Мішель Обама зніматимуть фільми для Netflix

Угода з Обамою передбачає потенційне виробництво художніх, документальних серіалів та фільмів

Колишній президент США Барак Обама разом з дружиною Мішель підписали угоду зі стрімінговим сервісом Netflix на виробництво фільмів та серіалів.

Про це йдеться у Twitter Netflix.

Зазначається, що угода з Обамою передбачає потенційне виробництво художніх, документальних серіалів та фільмів.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features.