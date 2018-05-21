  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Барак і Мішель Обама зніматимуть фільми для Netflix

    • Розсилка
    Барак і Мішель Обама будуть випускати фільми та серіали для Netflix - Барак і Мішель Обама зніматимуть фільми для Netflix
    Барак і Мішель Обама будуть випускати фільми та серіали для Netflix

    Угода з Обамою передбачає потенційне виробництво художніх, документальних серіалів та фільмів

    Колишній президент США Барак Обама разом з дружиною Мішель підписали угоду зі стрімінговим сервісом Netflix на виробництво фільмів та серіалів.

    Про це йдеться у Twitter Netflix.

    Зазначається, що угода з Обамою передбачає потенційне виробництво художніх, документальних серіалів та фільмів.

    Ці проекти, вироблені за угодою з Обамою, будуть доступні 125 мільйонам людей з аудиторії Netflix у 190 країнах.

    «Одна з простих радощів державної служби в тому, що ти знайомишся з великою кількістю приголомшливих людей і маєш можливість допомогти їм поділитися досвідом з більш широкою аудиторією. Тому ми з Мішель дуже натхнені співпрацею з Netflix і сподіваємося, що будемо просувати талановитих і креативних людей, які вміють викликати емпатію, а також допомагати їм розповідати свої історії всьому світу», - заявив Обама, повідомляє Variety.

    Читайте також
    США кіно Мішель Обама президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ