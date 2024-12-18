У Франківську жінка вилаяла пасажирів автобуса та звинуватила їх у війні. Скандал дійшов до СБУ

Пасажирка франківського автобуса сказала: «Путін на мене нє нападав»

Мер Івано-Франківська закликав правоохоронців притягнути мешканку міста до кримінальної відповідальності

Учора, 17 грудня, пасажирка франківського автобуса, не заплативши за проїзд, накинулася з погрозами та лайкою на інших пасажирів, обізвала їх «бандерівцями» та звинуватила в тому, що через них вона нібито лишилася без житла. Окрім цього, вона виправдовувала російського диктатора Володимира Путіна. Кондукторка автобуса викликала поліцію. Також на цей інцидент уже відреагував міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

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18 грудня мер звернувся з заявою до поліції та СБУ.

«На мою думку, у словах тої жінки є ознаки кримінальної відповідальності. Тут уже юристи попрацюють. Ідеться не тільки про вживання російської мови, а й про зневажання української держави, прославляння лідерів московитів. Ця людина має бути притягнена до відповідальності, якщо не за зраду України, то за заклики до повалення конституційного ладу», – написав Марцінків у фейсбуці.

Згодом поліція Закарпатської області повідомила, що встановила особу 50-річної правопорушниці і з’ясувала, що вона не оплатила проїзд в автобусі, а на зауваження почала ображати контролера.

«Торік вона вже потрапляла в поле зору поліції. Тоді за рішенням суду їй було призначено примусові заходи медичного характеру», – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Вони продовжують перевіряти всю інформацію про інцидент у франківському автобусі.

Нагадаємо, під час трансляції наживо тренерка чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова на Кубку світу прокоментувала змагання російською. Десятки українців обурилися в коментарях під дописом і закликали омбудсмена відреагувати на порушення.