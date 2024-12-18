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Орбан відреагував на критику Зеленського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Орбан відреагував на критику Зеленського
Орбан запропонував Росії та Україні оголосити припинення вогню та здійснити великий обмін військовополоненими на Різдво
фото з відкритих джерел

Раніше президент України заявив, що угорський прем'єр не має важелів впливу на Росію та очільника Кремля

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не відповідатиме на провокації, коментуючи слова українського президента Володимира Зеленського про спроби Угорщини завершити війну. Відповідний допис він опублікував у X.

«Ми не будемо реагувати на жодні провокації. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтеся. Це ваша відповідальність», – написав Орбан.

Раніше Зеленський розкритикував угорського премʼєр-міністра за спроби посередництва, наголосивши, що той не має важелів впливу на Росію та очільника Кремля.

«Ми сильна країна, ми це показали на полі бою під час усієї агресії Путіна. В когось іншого в Європі є такий досвід зараз? Ні в кого. В Орбана є така армія? Ні. Як він буде тиснути на Путіна? Анекдотом, посмішкою? Нехай собі залишить», – казав український лідер.

Президент також наголосив, що Україна не потребує посередництва Орбана у відносинах зі Сполученими Штатами Америки. «Прем'єр Орбан, який хоче, знаєте, якось там, десь там – не вийде. Я його не пущу і таких, як він», – наголосив очільник України.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.  Як зазначається, дзвінок відбувся за ініціативи угорського політика. Орбан висловив зацікавленість у спільному пошуку шляхів врегулювання «кризи» політичним і дипломатичним шляхом, зокрема з урахуванням своїх контактів із низкою західних лідерів.

Згодом президент України Володимир Зеленський, коментуючи телефонну розмову прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з Володимиром Путіним, підкреслив, що розмови про війну, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні оголосити припинення вогню та здійснити великий обмін військовополоненими на Різдво, але нібито отримав відмову від Володимира Зеленського. Також глава угорського уряду наголосив, що нібито «відкрив двері» до переговорів про завершення війни в Україні.

До слова, Офіс президента, коментуючи заяву Орбана про нібито відмову Володимира Зеленського від ідеї перемир’я на Різдво, заявив, що угорська сторона не проводила жодних обговорень з Україною.

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Теги: Віктор Орбан Володимир Зеленський війна Угорщина прем’єр-міністр президент

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