Економічна «бульбашка» Італії незабаром лусне: пояснення Reutes

Економіка Італії не демонструє такого ж успіху, як сусідня Іспанія

Економіка Італії знову стагнує і ситуація у наступні роки ризикує погіршитись

Відновлення темпів зростання Італії після пандемії Covid-19 «згасає» набагато швидше, ніж очікувалося, оскільки структурні недоліки знову спливають, підвищуючи ризики для крихких державних фінансів третьої за величиною економіки єврозони. Про це пише агентство Reuters із посиланням на думки експертів.

Після несподіваної стагнації валового внутрішнього продукту в третьому кварталі національне статистичне бюро ISTAT цього місяця заявило, що не очікує відновлення в короткостроковій перспективі, і прогнозує зростання у 2024 році всього на 0,5%, що вдвічі менше за офіційний цільовий показник уряду в 1%.

Таким чином, якщо вірити оцінці ISTAT, Італія наступного року повернеться на звичне місце серед країн єврозони із звичайними показниками економічного зростання.

«Бізнес-модель Італії, що складається з малих фірм, більше не сприяє зростанню, вона має недостатні державні інвестиції, і вона бореться з зеленим переходом (один із ключових аспектів зеленого переходу – зменшення використання викопного палива на користь відновлюваних джерел енергії, – «Главком») замість того, щоб сприймати це як можливість зростання», – пояснює професор економіки Франческо Сарасено.

За прогнозами уряду Італії, державний борг, пропорційно другий за величиною у єврозоні, зросте приблизно до 138% ВВП у 2026 році зі 135% минулого року.

«Якщо зростання у 2025 році буде значно нижчим за цільовий показник Італії в 1,2%, як зараз очікують більшість аналітиків, коефіцієнт боргу країни, ймовірно, зростатиме швидше. Тоді інвестори можуть більш неохоче купувати італійські облігації, посилюючи важкий тягар обслуговування боргу уряду», – прогнозує Reuters.

Аналітики кажуть, що ситуація викликає ще більше занепокоєння, враховуючи, що Італія отримує постійний потік десятків мільярдів євро з Брюсселя в рамках Фонду відновлення Європейського Союзу після Covid-19.

Слабкість економіки Італії різко контрастує із сусідньою Іспанією, ВВП якої цього року, за прогнозами, зросте приблизно на 3%. Протягом останнього року Іспанія щоквартально зростала від 0,7% до 0,9%, тоді як Італія коливалася на рівні від нуля до 0,3%.